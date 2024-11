Preço do ouro dispara: os recordes vão durar?

Novembro 13, 2024 06:23

O ouro é um dos instrumentos financeiros mais negociados no mundo. Por isso, não é surpresa que os preços recorde do ouro sejam um tema quente entre analistas financeiros em meios de notícias financeiras, que tentam prever a trajetória do valor deste metal precioso.

Neste artigo, iremos partilhar informações valiosas sobre a negociação de ouro, bem como previsões sobre os preços do ouro vindas de analistas que trabalham em instituições financeiras renomadas em todo o mundo.

World Gold Council relata procura recorde por ouro no 3.º trimestre de 2024

Um relatório do World Gold Council destacou que a procura global por ouro atingiu um valor recorde superior a 100 mil milhões de dólares. No relatório, é referido que a procura total por ouro aumentou 5% numa base anual para 1.313 toneladas, um recorde para o terceiro trimestre. O aumento da procura por ouro foi atribuído tanto a fluxos de investimento em fundos negociados em bolsa (ETF) quanto a transações de balcão (OTC).

Falando no programa "The Money Show" com Stephen Grootes no dia 31 de outubro, Krishan Gopaul, analista sénior do World Gold Council para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA), afirmou: "Penso que os fatores que impulsionaram grande parte desse interesse são apenas o ambiente geopolítico e económico em que estamos. Existe um elevado grau de incerteza neste momento; na próxima semana teremos as eleições nos EUA, e isso é um momento crucial pelo que pode significar. A incerteza que afeta os investidores também é algo que se aplica aos bancos centrais. O papel do ouro, tradicionalmente, como um tipo de proteção contra a inflação ou uma reserva de valor, o seu desempenho em tempos de crise e a sua capacidade de atuar como um diversificador - são todos motivos muito importantes pelos quais os bancos centrais possuem ouro."

O que dizem os analistas sobre os preços do ouro?

O aumento dos preços do ouro levou analistas de mercado a reunir dados para prever a sua trajetória nos próximos meses. O ouro está a subir quase 33% no acumulado do ano e 37,5% numa base anual no momento da redação deste artigo.

As previsões feitas pelos bancos no início do ano não conseguiram prever a escala da subida dos preços do ouro no terceiro trimestre. Vamos agora analisar previsões atualizadas de bancos para os próximos meses, à medida que novos dados ficam disponíveis.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

HSBC prevê moderação na subida do ouro em 2025

Analistas de mercado do HSBC sugerem que os preços do ouro podem subir ainda mais no próximo ano, mas também preveem que os preços poderão moderar até ao final de 2025. Na sua nota, escrevem: "A subida provavelmente irá moderar mais tarde em 2025, segundo os nossos analistas de metais preciosos. No entanto, uma combinação de fatores físicos e financeiros poderá conter a subida, à medida que avançamos em 2025, com os preços do ouro provavelmente mais baixos até ao final de 2025. No mercado físico, os preços elevados do ouro estão a provocar declínios acentuados nas compras de joias de ouro, juntamente com uma menor procura por moedas e barras de ouro."

Economistas do banco britânico também destacaram que os preços do ouro provavelmente permanecerão acima da marca de $2.200 por onça, apoiados por riscos geopolíticos e incertezas económicas em todo o mundo. Comentando a trajetória de preços do metal precioso, acrescentaram: "Ao mesmo tempo, a produção global de ouro está numa trajetória ascendente pelo menos para este ano e o próximo, sendo a mineração a maior fonte de nova oferta para o mercado. Os preços elevados do ouro também estão a estimular o fornecimento de ouro reciclado. Em outras palavras, o ouro pode enfrentar obstáculos devido à procura mais fraca por joias, moedas e barras e níveis crescentes de fornecimento de minas e reciclagem."

Commerzbank: Preços do ouro impulsionados pela procura por ETFs

Economistas do Commerzbank afirmaram num relatório publicado a 1 de novembro que os preços do ouro provavelmente subiram devido ao aumento na procura por ETFs baseados em ouro. Na nota aos investidores, escrevem: "Os ETFs devem continuar a ver entradas devido às expectativas de cortes nas taxas de juros, défices fiscais elevados e mercados de ações valorizados. Excluindo as transações de balcão menos transparentes, a procura por ouro nos primeiros três trimestres foi 3% abaixo do nível do ano anterior. Apenas os ETFs de ouro forneceram um ímpeto positivo à procura."

Goldman Sachs prevê que o ouro possa atingir os $3.000 em 2025

Economistas da Goldman Sachs (GS) observam que bancos centrais em economias em desenvolvimento tendem a reter grandes quantidades de ouro, com economias emergentes a seguirem o exemplo, destacando a China: "A China, por exemplo, relata ter 5% das suas reservas em ouro. Visto dessa forma, alguns bancos centrais em mercados emergentes estão a alcançar os seus homólogos em países desenvolvidos."

Os analistas da GS disseram que "como um ativo que não oferece rendimento, geralmente torna-se menos atraente para os investidores quando as taxas de juro estão mais altas e, normalmente, mais desejável quando as taxas caem." Estimaram ainda que 100 toneladas de procura física poderiam aumentar os preços do ouro em pelo menos 2,4%. O relatório também observa que o congelamento de ativos do banco central russo em 2022 desempenhou um papel importante nas compras de ouro pelos bancos centrais dos mercados emergentes.

O relatório sugere que "o metal precioso está previsto para subir até aos $3.000 por onça troy até ao final de 2025."

Negociar ouro e outros metais com a Admirals

Abrir uma conta de negociação ao vivo com a Admirals dá-lhe acesso a uma ampla seleção de instrumentos financeiros, incluindo commodities populares como ouro e prata.

Negociar CFDs em metais e outras commodities exige um entendimento sólido dos mercados. Como os mercados são rápidos, traders iniciantes devem melhorar as suas competências por meio de recursos educativos, como e-books, guias e webinars.

Dominar ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop-loss e take-profit, é essencial. Embora estas ferramentas não possam eliminar o risco, podem ajudar os traders iniciantes a geri-lo de forma mais eficaz, proporcionando uma base sólida para navegar pelos mercados.

Teste as suas estratégias de negociação numa Conta Demo Admirals sem risco

Está interessado em praticar a negociação sem arriscar os seus fundos? Uma conta demo de negociação da Admirals permite-lhe fazer isso, enquanto negoceia em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Note que tal análise de negociação não é um indicador fiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.