Amazon: Desempenho do 3º Trimestre e Previsões para as Ações

Novembro 13, 2024 04:07

A Amazon é uma empresa que provavelmente dispensa apresentações. Amplamente conhecida pela sua plataforma de e-commerce, Amazon.com, a empresa agora é um gigante em uma ampla gama de indústrias, incluindo logística, streaming online e computação em nuvem.

Saiba mais sobre o desempenho da Amazon no terceiro trimestre de 2024 e o que os analistas estão prevendo para as suas ações.

Ação: Amazon.com Inc Símbolo para a conta Invest.MT5: AMZN Data da ideia: 5 de novembro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de entrada: $202,00 Preço-alvo: $285,00 Tamanho da posição para a conta Invest.MT5: Máximo de 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite que você compre ações reais de algumas das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todo investimento é de alto risco, e você pode perder mais do que arrisca em uma negociação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas negociações terão perdas e outras terão ganhos. Comece com um valor pequeno para entender seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique em uma conta demo antes para adquirir conhecimento.

Desempenho da Amazon no 3º Trimestre de 2024

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024 da Amazon:

Lucro por ação de $1,43 contra $1,14 esperado;

Receita de $158,88 bilhões contra $157,20 bilhões esperado;

Vendas cresceram 19%, em comparação com 12% no mesmo período do ano passado.

A Amazon apresentou resultados melhores do que o esperado na maioria das métricas financeiras, incluindo lucros e receitas. Sua receita de publicidade ficou em linha com o esperado, em $14,3 bilhões, enquanto sua divisão de nuvem, Amazon Web Services (AWS), registrou receita de $27,4 bilhões, um pouco abaixo dos $27,5 bilhões esperados.

A despesa de capital da empresa subiu 81% ano a ano, para $22,62 bilhões, enquanto investe fortemente em novos data centers e equipamentos para alimentar seus produtos de inteligência artificial em seus negócios de nuvem e e-commerce. Existem planos para anunciar um assistente de voz Alexa aprimorado com tecnologia de IA generativa.

Embora a empresa esteja investindo em infraestrutura de tecnologia, resta saber com que rapidez os retornos poderão ser alcançados. Alguns investidores podem se preocupar que a receita de sua divisão AWS esteja começando a desacelerar em comparação com outros serviços de nuvem da Microsoft e da Alphabet.

Mesmo que a Amazon tenha previsto um crescimento de receita de 7% a 11% no trimestre atual, isso está abaixo do ponto médio das expectativas dos analistas. Embora as ações estejam sendo negociadas próximas aos máximos históricos, analistas do Wells Fargo rebaixaram a classificação para manter, devido aos ventos contrários provenientes da concorrência crescente e da desaceleração da receita de nuvem e publicidade.

Previsão para as Ações da Amazon - O que dizem os analistas?

De acordo com 45 analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão das ações da Amazon nos últimos 3 meses, atualmente existem 44 classificações de compra, 1 de manutenção e 0 de venda para a ação. O preço-alvo mais alto para uma previsão das ações da Amazon é de $285,00, com o preço-alvo mais baixo em $197,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da Amazon é de $237,10.

Fonte: TipRanks, 5 de novembro de 2024

Um Exemplo de Ideia de Negociação para o Preço das Ações da Amazon

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Amazon pode ser o seguinte:

Compre a ação em uma ruptura acima de $202,00 para permitir a volatilidade;

Estabeleça o objetivo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas, de $285,00;

Mantenha o risco pequeno, com no máximo 5% de sua conta total;

Período = 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da Amazon: Se o objetivo for alcançado = $830,00 de lucro potencial [($285,00 - $202,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem, e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. De fato, pode até cair antes de subir, especialmente porque alguns analistas agora estão rebaixando a classificação devido a vários ventos contrários que podem afetar o crescimento da receita.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e de sempre saber o quanto pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admirals, você pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão a partir de $0,02 por ação. Isso significa que comprar 10 ações da Amazon resultaria em uma comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) para realizar uma transação de cada lado.

No entanto, há uma taxa mínima de transação de $1. Portanto, o exemplo acima resultaria em uma comissão de apenas $1 no total.

Como Comprar Ações da Amazon em 4 Passos

Com a Admirals, você pode comprar ações com uma comissão de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para acessar o Dashboard; Clique em Negociar ou Investir em uma de suas contas live ou demo para abrir a plataforma web; Procure sua ação na janela de pesquisa na parte superior; Insira seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Amazon. Mensal. Data: janeiro de 2011 a novembro de 2024, capturado em 5 de novembro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para negociar ações da Amazon hoje ▼▼▼

Você vê o preço das ações da Amazon se movendo de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão pessoal e experiência do autor.

Se acredita que há uma chance maior de o preço das ações da Amazon cair, você também pode negociar vendido através de uma conta de negociação de CFDs que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite que você especule sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isso significa que você pode negociar comprado ou vendido para especular sobre a alta e a baixa dos preços das ações.

INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante "Análise") publicadas nos sites das empresas de investimento Admirals, operando sob a marca Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: