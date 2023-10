Alterações nas horas devido ao horário de Inverno

Outubro 28, 2023 02:34

Estimado(a) Trader,

Informamos que entre 29 de outubro e 5 de novembro de 2023 ocorrerá um ajuste temporário no horário de trading.

Esta alteração deve-se à diferença no horário de inverno nos EUA, que fará com que os intervalos diários de trading sejam atrasados ​​em uma hora. Isto significa que as sessões de trading vão abrir e fechar uma hora antes do normal.

O ajustamento é necessário porque os EUA mudam para o horário de verão uma semana depois da Europa. É importante observar que o horário de funcionamento do trading Forex na segunda-feira, 30 de outubro (às 00h05 EET), permanecerá inalterado. No entanto, esteja ciente de que o dia de trading na sexta-feira, 3 de novembro, terminará às 22h59 EET.

Além disso, o horário de funcionamento na segunda-feira (30 de outubro) para CFDs de metais e CFDs do mercado dos EUA (CFDs de ações, índices, commodities e notas do Tesouro dos EUA) também será adiado em uma hora. Esta mudança também afetará os índices de CFD da UE GER40, UK100, Australia 200 e STXE50.

Tenha em mente que os horários de trading indicados estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou prestadores de liquidez. Estas alterações também podem afetar quaisquer termos de pré-fecho aplicáveis.

Atenciosamente,

Admirals