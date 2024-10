BCE decide taxas de juros, inflação no Reino Unido atinge mínima de 3 anos

A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros e política monetária atrairá a atenção de investidores e traders pelo resto desta semana. Economistas preveem um corte de 25 pontos-base devido à queda das taxas de inflação registradas na zona do euro.

Em outras notícias, a inflação do Reino Unido caiu abaixo da meta de 2% do Banco da Inglaterra pela primeira vez desde abril de 2021, com analistas de mercado sugerindo que poderemos ver o banco central do Reino Unido reduzir os custos de empréstimo em novembro.

Decisão da Taxa de Juros do BCE

Os responsáveis políticos do BCE irão se reunir amanhã à tarde para decidir sobre as taxas de juros. Os analistas de mercado sugerem que a redução dos custos de empréstimo em 25 pontos-base é a opção mais provável para o conselho de administração da zona do euro. Se o BCE reduzir os custos de empréstimo, será o terceiro corte de taxas neste ano, após movimentos semelhantes em junho e setembro.

Os economistas do ING preveem um corte na reunião de quinta-feira. Em seu relatório publicado em 15 de outubro, eles disseram: “Uma série de dados de inquéritos mais fracos e um CPI de setembro mais brando levaram os responsáveis do Banco Central Europeu a abrir a porta para um corte em outubro. Os mercados captaram a dica e, desde então, têm precificado firmemente um corte em outubro como o cenário base. De fato, os mercados veem pelo menos quatro cortes consecutivos de 25 pontos-base como o cenário de referência neste momento. Nossos economistas acreditam que o BCE encontrará motivos suficientes para cortar esta semana sem perturbar os mercados.” Os economistas do banco holandês sugerem que um corte em dezembro não pode ser considerado garantido.

Inflação do Reino Unido cai mais do que o esperado

Um relatório do ONS mostrou que a inflação do CPI no Reino Unido em setembro caiu mais do que o esperado para 1,7% em uma base anual. A inflação subjacente caiu para 3,2%, abaixo da previsão de 3,4% de uma pesquisa da Reuters. A meta de inflação do Banco da Inglaterra continua sendo de 2%.

À medida que os números da inflação caíram mais do que o esperado, os economistas sugeriram que a probabilidade de uma redução da taxa na próxima reunião de política monetária do Banco da Inglaterra aumentou. Economistas da PwC disseram ao The Guardian: “A inflação geral do CPI caiu para 1,7% em setembro, ficando abaixo da meta do Banco da Inglaterra pela primeira vez em três anos, e adicionando argumentos a favor de um novo corte de taxas em novembro. Isso foi principalmente impulsionado por contribuições negativas dos combustíveis e das tarifas aéreas. No geral, isso sugere que estamos muito próximos do fim do processo desinflacionário, o que será uma boa notícia para os responsáveis políticos e, claro, para consumidores e empresas.”

CPI da Nova Zelândia cai no 3º Trimestre de 2024

A inflação do CPI da Nova Zelândia caiu para 2,2% no terceiro trimestre de 2024 em uma base anual, de acordo com as expectativas dos analistas. Deve-se notar que a inflação do CPI no trimestre anterior foi de 3,3%. Analistas do Statistics NZ disseram que “pela primeira vez desde março de 2021, a inflação anual está dentro da meta do Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) de 1% a 3%. Os preços continuam subindo, mas a um ritmo mais lento do que antes.”

Os economistas do Kiwibank disseram que o Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) poderia declarar vitória na guerra contra a inflação, acrescentando que “a luz no fim do túnel está brilhando mais forte. As pressões de custo estão diminuindo. As configurações políticas ainda são restritivas, mas mais cortes de taxas estão a caminho." Os analistas do ASB preveem que o banco central corte as taxas em 50 pontos-base na sua última reunião de 2024, em novembro.

