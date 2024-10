Banco do Canadá e Ouro em Alta Histórica: Decisões Cruciais

Outubro 24, 2024 01:40

O conselho do Banco do Canadá (BoC) vai decidir hoje sobre as taxas de juros, com muitos economistas prevendo uma redução de 50 pontos-base.

Os preços do ouro atingiram um novo recorde na manhã desta quarta-feira, sendo negociados a 2.750 dólares por onça. As tensões no Oriente Médio, a incerteza política nos EUA antes das eleições presidenciais e as previsões de uma flexibilização adicional da política monetária parecem apoiar o crescimento dos preços do metal precioso.

Decisão sobre a Taxa de Juros do Banco do Canadá

O BoC irá anunciar sua decisão sobre os custos de empréstimo ainda hoje. Economistas preveem que os formuladores de políticas do BoC possam cortar as taxas de juros em 50 pontos-base. Se o BoC reduzir as taxas em 0,50%, será o primeiro corte dessa magnitude desde a pandemia de Covid-19. A inflação está abaixo da meta do BoC, e o crescimento econômico também está aquém das estimativas do banco, de acordo com os últimos relatórios.

Comentando a política monetária do BoC, analistas do Royal Bank of Canada notaram que "claramente o Banco do Canadá está atrás da curva. Eles tiveram que esperar devido às incertezas sobre a inflação, mas com a rápida normalização do crescimento dos preços, a economia já não precisa do atual grau de restrição."

Os economistas do RBC estão alinhados com seus colegas, mencionando em seu relatório: "As mudanças nas taxas de juros impactam a economia com um atraso substancial, aumentando a urgência de reduzir rapidamente as taxas para uma política mais neutra, que se encontra entre 2,25% e 3,25%, de acordo com as estimativas do BoC. Prevemos que o BoC terá que ir mais longe para evitar que o enfraquecimento da economia canadense se estenda até a segunda metade de 2025. Nosso cenário base assume outro corte de 50 pontos-base em dezembro e reduções para 2% até o meio do próximo ano."

FMI sugere que a batalha contra a inflação está quase ganha

O relatório Perspectiva Econômica Global do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado ontem, mencionou que "à medida que a desinflação continua, um pouso suave está ao alcance." No entanto, os analistas do FMI observaram que será necessário uma mudança de política, referindo que "alterar a política fiscal para garantir dinâmicas sustentáveis da dívida e a reconstrução de reservas é apropriado. Avançar com reformas estruturais para impulsionar o crescimento a longo prazo e acelerar a transição verde continua sendo tão necessário como sempre."

O relatório do FMI sugeriu que a taxa de crescimento econômico dos EUA provavelmente aumentará, esperando-se que algumas economias asiáticas sigam o exemplo devido aos investimentos relacionados à IA. O fundo manteve sua estimativa de crescimento global inalterada em 3,2% para este ano e 2025.

Goldman Sachs fala sobre potenciais tarifas nos EUA

Com as eleições presidenciais nos EUA marcadas para 5 de novembro, os analistas do Goldman Sachs (GS) traçaram cenários baseados nas políticas econômicas sugeridas pelos candidatos. Segundo um relatório da Reuters citando os analistas da GS, uma vitória republicana poderá trazer novas tarifas sobre produtos importados e cortes de impostos domésticos para impulsionar a economia dos EUA. Nesse caso, os economistas da GS sugerem que o dólar norte-americano poderia ganhar força em relação a outras moedas, com o euro caindo até 10%.

De acordo com o relatório, tal movimento poderia fazer a inflação subir, trazendo de volta a possibilidade de taxas de juros mais elevadas impostas pelo Federal Reserve. A GS sugeriu que, se o candidato democrata vencer as eleições, isso poderia inicialmente enfraquecer o dólar norte-americano "à medida que os mercados reavaliam a perspectiva de mudanças mais drásticas nas tarifas."

