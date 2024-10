Ouro próximo de máxima histórica com incertezas eleitorais nos EUA e tensões no Oriente Médio

Outubro 23, 2024 02:26

A incerteza política nos EUA e as tensões no Oriente Médio parecem sustentar a trajetória de alta do ouro. Os preços do ouro atingiram um recorde histórico na segunda-feira antes de recuarem ligeiramente na manhã de terça-feira. A demanda por prata também continua a aumentar, elevando os preços da commodity pelo sexto dia consecutivo.

Daly do Fed diz que os cortes de taxa devem continuar

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que, no que diz respeito à política de taxas, o banco central dos EUA mantém uma abordagem dependente de dados, mas acrescentou que mais cortes podem ocorrer nos próximos trimestres.

Durante um discurso em uma conferência do Wall Street Journal, Daly observou que “até agora, não vi nenhuma informação que sugira que não continuaríamos a reduzir a taxa de juros. Esta é uma taxa de juros muito apertada para uma economia que já está no caminho para uma inflação de 2%, e eu não quero ver o mercado de trabalho se deteriorar ainda mais.”

O mercado de trabalho é uma das principais preocupações dos formuladores de políticas do Fed. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que “queremos manter o mercado de trabalho forte e queremos reduzir a inflação para nossa meta de 2%. Se víssemos um enfraquecimento, como evidências reais de que o mercado de trabalho está enfraquecendo rapidamente, isso me diria, como um dos formuladores de políticas: 'Ei, talvez devêssemos reduzir nossa taxa de juros mais rapidamente do que atualmente esperamos.'”

UBS afirma que a volatilidade das eleições nos EUA não prejudica o mercado

Analistas do banco UBS disseram que, embora seja esperada alguma volatilidade devido às próximas eleições presidenciais dos EUA, a trajetória do mercado provavelmente permanecerá inalterada.

“Como nenhum dos partidos tem uma vantagem clara em nenhum dos principais estados-chave que podem decidir o resultado, a corrida permanece muito equilibrada, e esperamos que a volatilidade aumente nas próximas semanas em meio à incerteza elevada. Mas também achamos que a potencial volatilidade dificilmente prejudicará os fundamentos positivos das ações e lembramos aos investidores que não façam mudanças dramáticas em seus portfólios com base nos resultados esperados das eleições”, escreveram os economistas do UBS em sua nota. As eleições presidenciais nos EUA estão marcadas para 5 de novembro.

Previsão do S&P 500 pelo Goldman Sachs

Analistas do Goldman Sachs preveem que, embora o índice S&P 500 continue a crescer nos próximos dez anos, sua taxa de crescimento provavelmente será significativamente menor do que é agora.

Em uma nota aos investidores, eles sugeriram: “Estimamos que o S&P 500 terá um retorno nominal total anualizado de 3% nos próximos 10 anos (7º percentil desde 1930) e aproximadamente 1% em termos reais. Nossas análises históricas mostram que é extremamente difícil para qualquer empresa manter altos níveis de crescimento de vendas e margens de lucro ao longo de longos períodos de tempo.”

Os economistas do Goldman Sachs citaram uma alta concentração de investidores e capital no grupo das empresas conhecidas como Magnificent 7 e uma avaliação inicial elevada.

