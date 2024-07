BCE decide sobre taxas de juro, IPC do Reino Unido mantém-se estável em junho

Julho 18, 2024 06:11

Na quinta-feira, será a vez do Banco Central Europeu (BCE) decidir sobre as taxas de juro, com a maioria dos economistas a focar-se na decisão, mas também a procurar pistas sobre os próximos passos que o conselho de administração estará disposto a tomar.

No Reino Unido, a inflação geral manteve-se estável em 2,0% em junho, mas uma inflação de serviços teimosamente alta gerou um debate sobre um possível corte de taxa em agosto.

Em outras notícias, os preços do ouro subiram para um novo recorde histórico de $2.469 dólares por onça na terça-feira, à medida que os analistas previam que a Reserva Federal dos EUA (Fed) poderia começar o seu ciclo de afrouxamento em setembro, enquanto também observavam os desenvolvimentos políticos antes das eleições presidenciais de novembro.

Decisão sobre a taxa de juro do BCE

Na tarde de quinta-feira, o conselho de administração do BCE anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro em Frankfurt, Alemanha. Os economistas preveem que não haverá mudança nas taxas de juro após o término da próxima reunião. No mês passado, o BCE decidiu reduzir os custos de empréstimos em 25 pontos base pela primeira vez nos últimos cinco anos, após dez aumentos consecutivos de taxas.

Os analistas de mercado do ING concordam que o BCE não fará nenhum movimento surpresa em relação às taxas de juro na reunião de quinta-feira. Eles sugerem que dois cortes adicionais de 25 pontos base cada estão em discussão para este ano, em setembro e dezembro.

No seu relatório, eles observam que “não achamos que a conferência de imprensa desta quinta-feira fornecerá mais clareza sobre a perspetiva do BCE. O banco central pode ter cuidado para não repetir o erro de se comprometer com um corte muito antecipadamente, e o principal objetivo desta vez deve ser não perturbar os mercados – refletindo os comentários do membro do BCE, Klaas Knot, de que ele estava ‘bem’ com as expectativas do mercado.”

IPC do Reino Unido mantém-se estável em junho

Uma pesquisa do ONS publicada na quarta-feira revelou que a inflação geral no Reino Unido permaneceu em 2,0% em junho, em linha com a meta do Bank of England (BoE). Os economistas esperavam que a inflação fosse de 1,9%. A inflação subjacente também manteve-se estável em 3,5%. Como resultado, a libra esterlina ganhou 0,3% em relação ao dólar dos EUA no início da manhã.

Os analistas do Rabobank, falando à CNBC, notaram que a inflação de serviços, que ficou em 5,7%, poderia desempenhar um papel significativo na próxima reunião de decisão de taxa do BoE, agendada para agosto. “Ainda não está decidido para agosto. Achamos que muitos dos membros do comitê de política, e muitos economistas estarão olhando para essa inflação do setor de serviços e se preocupando um pouco,” disseram eles.

Um relatório do The Guardian citou os economistas do Deutsche Bank: “Para a maioria do MPC, o relatório de inflação de hoje não será tão encorajador quanto eles poderiam ter antecipado. Sem dúvida, os dados de serviços de hoje elevam o nível para um corte de taxa em agosto. Mas há uma ressalva importante aqui. Com os preços da música ao vivo e do alojamento a subir a tal velocidade, o MPC poderia potencialmente estar inclinado a ignorar parte do aumento da inflação dos serviços. Com certeza, agora achamos que um corte de taxa em agosto está bem equilibrado. Muito dependerá agora da força dos dados de salário e desemprego de maio.”

Relatório do IPC Nacional de junho de 2024 do Japão

No início da manhã de sexta-feira, o National Statistics Bureau do Japão divulgará os dados do IPC Nacional de junho. Os analistas de mercado esperam que a inflação subjacente do IPC Nacional seja de 2,8%, registando um aumento em comparação com o valor de maio.

Mais tarde neste mês, o Banco do Japão (BoJ) se reunirá para discutir a política monetária, incluindo as taxas, e poderá revelar mais detalhes sobre seus planos de redução de obrigações.

FMI diz que taxas mais altas por mais tempo são prováveis

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que os consumidores devem estar preparados para taxas de juro mais altas por mais tempo do que o esperado, uma vez que a inflação em muitos países permanece elevada, com uma menção especial para a inflação de serviços.

O World Economic Outlook do FMI, publicado na terça-feira, disse que os preços persistentes dos serviços e a tensão geopolítica poderiam ter um efeito nas políticas de taxas de juro implementadas pelos bancos centrais em todo o mundo.

O FMI vê a economia global a expandir-se 3,2% em 2024, em linha com a sua previsão de abril. O FMI reduziu a sua previsão para o crescimento dos EUA para 2,6%, 0,1% inferior ao projetado em abril.

Em relação à zona euro, os economistas do FMI veem uma expansão do PIB de 0,9%, 0,1% superior ao relatório anterior. O FMI também fez revisões para cima nas suas previsões de crescimento para 2024 para a Índia e a China, que agora espera que se expandam em 7% e 5%, respetivamente.

Inflação do IPC da Nova Zelândia desacelera no 2º trimestre de 2024

A Statistics New Zealand relatou que a inflação do IPC desacelerou para 3,3% numa base anual no segundo trimestre, o nível mais baixo registado desde junho de 2021. Em termos trimestrais, a inflação subiu 0,4% no segundo trimestre, embora os economistas esperassem um aumento de 0,6%.

Apesar da queda na inflação do IPC, a leitura ainda está acima da faixa-alvo de 1%-3% estabelecida pelo conselho de administração do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), que é improvável que corte a taxa antes de reduzir ainda mais o crescimento dos preços ao consumidor. No entanto, os economistas do Kiwibank estão otimistas em relação aos cortes de taxa, observando que “a nossa previsão é de que eles cortarão as taxas em novembro, o que é um ano à frente do que disseram que fariam, e achamos que verão o relatório do IPC deste trimestre, que será publicado em meados de outubro, como um catalisador para o corte.”

Teste suas estratégias de trading em uma Conta Demo sem risco da Admirals

Você está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma conta de trading demo da Admirals permite que você faça isso, enquanto negocia em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Nota que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.