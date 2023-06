Dados de alta inflação no Reino Unido pressionam BoE

Junho 21, 2023 21:58

A “Super Quinta-feira” do Banco da Inglaterra (BoE) chamará a atenção no final desta semana, pois a decisão antecipada da taxa de juro pode influenciar os pares de moedas com base na libra esterlina. Se o BoE aumentar os custos dos empréstimos mais uma vez, seria a 13ª vez consecutiva.

A inflação do Reino Unido chegou a 8,7% anuais em maio, inalterada em relação ao mês anterior. Comentando sobre os números da inflação, os analistas da PricewaterhouseCoopers (PwC) disseram que: “Inflação mais alta significa que o aperto nos rendimentos das famílias ainda não acabou, apesar do forte crescimento salarial. Também cimenta um aumento de taxa do Banco da Inglaterra amanhã e significa que um aumento de taxa em agosto agora é mais provável do que nunca.”

Na quinta-feira, o Banco Nacional Suíço (SNB) terá a sua reunião de diretoria e os investidores aguardarão o seu anúncio sobre a sua política monetária. Embora a economia suíça não pareça partilhar os problemas de outras economias da Europa, o governador do SNB prometeu controlar a inflação central que é mais alta do que a meta do banco central.

Decisão sobre taxa de juro do Banco da Inglaterra

Na quinta-feira, o Comité de Política Monetária (MPC) do BoE revelará a sua decisão sobre a taxa de juro. Uma pesquisa da Reuters realizada entre economistas a 14 de junho mostrou que todos esperavam que o banco central do Reino Unido continuasse com mais um aumento de 25 pontos-base nas taxas na sua próxima reunião. 52 dos 64 economistas entrevistados sugeriram que a taxa bancária atingirá o pico no final de agosto, com a previsão média colocando-a em 5%.

Um relatório da CNBC citando analistas do Goldman Sachs (GS) disse que o “GS espera que o MPC mantenha a sua posição relativamente dovish, devido ao crescimento resiliente, pressões salariais rígidas e alta inflação central, e continue sendo empurrado para mais 25 pontos base por aumentos mais fortes do que dados esperados, eventualmente atingindo uma taxa final de 5,25% com riscos adicionais.”

Analistas do ING escreveram num relatório publicado a 16 de junho que o seu caso base é “um aumento de 25 pontos-base na taxa, provavelmente apoiado por sete membros do comité, com dois (Silvana Tenreyro e Swati Dhingra) votando sem mudança. Um novo aumento de 25 pontos-base em agosto é provável, caso os dados de inflação continuem assim.”

Decisão sobre taxa de juro do Banco Nacional Suíço

O SNB será o segundo grande banco europeu a anunciar esta semana a sua decisão sobre as taxas de juro. A maioria dos analistas de mercado espera um aumento de 25 pontos-base nas taxas pelo conselho de administração do SNB, à medida que as pressões inflacionárias diminuem. No entanto, os economistas discordam sobre o pico esperado da taxa e se o SNB pararia em 1,75% ou subiria ainda mais para 2,0%. O presidente do conselho de administração do SNB, Thomas Jordan, expressou preocupação com o alto índice de inflação registado nos últimos meses, embora a inflação suíça seja em geral muito menor do que a taxa de crescimento dos preços ao consumidor nas outras economias europeias.

Um relatório do Bank of America diz que: “Achamos que o SNB entregará outra aumento de 25bp em junho, com risco de 50bp... e, embora ainda dependente de dados, esta é provavelmente a última subida neste ciclo.”

Vendas a retalho no Reino Unido em maio

Apenas um dia após o anúncio da taxa de juro do BoE, o Office for National Statistics (ONS) publicará os seus dados de vendas no retalho de maio. Analistas financeiros prevêem uma queda anual de 2,6% e uma queda mensal de 0,2%.

Um relatório de vendas a retalho do British Retail Consortium (BRC) revelou que as vendas desaceleraram para o nível mais baixo em seis meses, com três feriados bancários no mesmo mês a não convencer os consumidores a comprar mais.

