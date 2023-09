Decisão de taxa do Banco do Canadá e PIB no Japão em destaque

Setembro 07, 2023 01:28

A decisão sobre a taxa de juro do Banco do Canadá (BoC), bem como o relatório do PIB do Japão para o segundo trimestre do ano estarão entre os mais importantes comunicados de dados financeiros para o resto desta semana.

Fontes da comunicação social da Arábia Saudita relataram que as autoridades do Reino decidiram prorrogar o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia até o final do ano. O Brent saltou acima de $90 dólares por barril com as notícias pela primeira vez desde novembro de 2022.

Nos EUA, a Presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse aos repórteres do Börsen-Zeitung que “podemos ter de subir um pouco mais, que podemos ter de aumentar um pouco mais a taxa de juro”. O membro do conselho da Reserva Federal mencionou que ainda há tempo para avaliar a situação até a próxima reunião. Mester acrescentou ainda que “se acabarmos por aumentar demasiado as taxas de juro e a economia perder impulso mais do que o necessário, podemos baixar as taxas de juro”.

Decisão da taxa de juro do BoC

Espera-se que o conselho do BoC anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro na tarde de quarta-feira. Analistas de mercado sugerem que o banco central do Canadá provavelmente deixará as taxas de juro inalteradas após a reunião do conselho. Os dados financeiros provenientes do Canadá sugerem que a economia local começou a desacelerar após 10 aumentos nas taxas num período de 16 meses.

Economistas do ING escreveram num relatório que “a economia do Canadá contraiu-se surpreendentemente no segundo trimestre, com os gastos dos consumidores a abrandar acentuadamente e o investimento residencial a entrar em colapso. Juntamente com o arrefecimento do mercado de trabalho, isto deverá aliviar os receios inflacionários do Banco do Canadá e levar a uma decisão de não alteração a 6 de setembro.”

China e Zona Euro enfrentam desaceleração económica?

Noutras notícias, os analistas da Goldman Sachs temem que a China possa estar a enfrentar uma “desaceleração mais persistente”, comparando-a com aquela que afectou a economia japonesa nos últimos anos. De acordo com o seu relatório, “a China enfrenta desafios de curto e longo prazo decorrentes do seu mercado imobiliário e das perspectivas demográficas. Embora uma “paragem repentina” continue improvável, vemos riscos de uma desaceleração mais persistente, ao estilo do Japão.”

O abrandamento parece ser uma palavra-chave não só para a China, mas também para a Zona Euro, já que o membro do conselho do BCE, François Villeroy de Galhau, afirmou que “há abrandamento, mas não recessão. Temos de reduzir a inflação para o nível de 2% entre agora e 2025. Na nossa luta contra a inflação, a manutenção das taxas durante um período suficientemente longo conta agora mais do que novos aumentos significativos.”

Relatório do PIB do Japão no segundo trimestre de 2023

Na quinta-feira à noite, o governo japonês publicará dados sobre o crescimento da economia no segundo trimestre de 2023. Os economistas sugerem que o crescimento do PIB japonês deverá ser de 1,3% numa base trimestral e de 5,5% numa base anual.

Dados preliminares divulgados há três semanas mostraram que a terceira maior economia do mundo viu o seu PIB crescer 6% anualmente no período. Os economistas notaram que o iene japonês fraco impulsionou as exportações, enquanto a queda dos preços das matérias-primas também desempenhou um papel na expansão significativa da economia.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.