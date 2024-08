Alta dos Preços do Petróleo Impulsionada por Tensões no Oriente Médio e na Líbia

Agosto 27, 2024 21:27

Em uma semana com poucos lançamentos de dados econômicos significativos, já que os mercados ainda estão em modo de verão, uma alta nos preços do petróleo chamou a atenção de investidores e analistas de mercado.

Nos EUA, a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou que “o momento chegou" para cortar as taxas de juros, sendo uma redução de 25 pontos-base (bps) o movimento mais provável. No entanto, Daly também sugeriu que “se virmos um agravamento ou sinais de fraqueza, então seria adequado agir de forma mais agressiva para garantir que isso não aconteça."

Preços do Petróleo Sobem

As tensões geopolíticas no Oriente Médio quase sempre desempenham um papel crucial em como os preços do petróleo sobem ou caem. No entanto, desta vez, foi também a Líbia que fez com que os preços do petróleo subissem 3% na segunda-feira, já que o governo baseado no leste da Líbia anunciou o fechamento de todos os campos petrolíferos, interrompendo a produção e as exportações.

Para quem não está familiarizado com a situação política da Líbia, o governo baseado no leste, em Benghazi, não é reconhecido pela comunidade internacional, mas controla os campos petrolíferos mais importantes do país. Fontes da mídia indicaram que a razão por trás dessa decisão é a disputa entre o governo de Benghazi e as autoridades de Trípoli sobre a gestão das receitas provenientes da venda de petróleo e o banco central.

FMI: Aumento das Taxas pelo BoJ é um Bom Desenvolvimento

O Banco do Japão (BoJ) tem atraído a atenção dos analistas nas últimas semanas, à medida que começou a apertar sua política monetária após anos de custos de empréstimos fixados em mínimos históricos.

Durante o Simpósio de Jackson Hole, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, disse que os economistas do Fundo acreditam que o aumento das taxas de juros é um bom desenvolvimento para a economia japonesa. Gourinchas acrescentou que “certamente, na nossa avaliação, há espaço para uma maior normalização da política monetária no futuro, e as taxas de política deverão aumentar gradualmente por algum tempo.”

Compartilhando sua previsão, o economista-chefe do FMI sugeriu que “o que o BoJ está tentando fazer é um realinhamento das expectativas de inflação. Esperamos que, à medida que as expectativas de inflação se estabilizem no novo nível próximo de 2%, o BoJ comece a normalizar as taxas de política monetária.”

Commerzbank: Mais Más Notícias para a Economia Alemã

A pesquisa Ifo sobre o clima empresarial na Alemanha para o mês de agosto foi menos otimista do que o esperado. A pesquisa Ifo mostrou que o clima empresarial caiu de 87,0 para 86,6 em agosto, continuando a tendência de queda que começou na primavera.

Comentando os resultados da pesquisa, os analistas do Commerzbank disseram que “isso significa que o aumento do indicador nos primeiros meses deste ano provou ser um sinal falso. Uma recuperação da economia alemã nos próximos meses torna-se cada vez mais improvável.”

Analisando as condições econômicas da Alemanha, os economistas do banco alemão notaram que “o ajuste ao nível mais alto das taxas de juros pode demorar mais do que o esperado e a incerteza entre os consumidores parece durar mais tempo. Somam-se a isso os numerosos problemas estruturais na economia alemã, que estão desacelerando o impulso subjacente da economia.” O relatório conclui com a seguinte previsão: “a economia alemã dificilmente crescerá na segunda metade deste ano e, na melhor das hipóteses, estagnará ao longo do ano. Esperamos um aumento modesto de 0,5% para 2025.”

Teste suas Estratégias de Trading com uma Conta Demo da Admirals

Está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma Conta Demo de trading da Admirals permite que você faça isso, enquanto opera em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma Conta Demo hoje mesmo:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve buscar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.