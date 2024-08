Inflação na Austrália Diminui em Julho; Foco nos Resultados da Nvidia

Agosto 28, 2024 22:40

A inflação mensal do CPI na Austrália ficou abaixo do esperado em julho. O Tesoureiro Jim Chalmers comentou que o relatório é promissor, mas o governo não vai relaxar, já que os consumidores ainda estão enfrentando dificuldades.

Mas o que a maioria dos analistas está realmente esperando é o relatório de ganhos da Nvidia para o segundo trimestre de 2024, que será divulgado ainda hoje. A Nvidia se beneficiou do boom da tecnologia de IA, alcançando uma capitalização de quase 3,2 trilhões de dólares. Alguns economistas sugerem que qualquer resultado abaixo das expectativas de Wall Street também pode afetar os preços das ações de outros gigantes da tecnologia.

Inflação do CPI na Austrália cai em julho de 2024

De acordo com um relatório do Australian Bureau of Statistics (ABS), a inflação mensal caiu para 3,5% em julho, em comparação com 3,8% registrado em junho. Este é o nível mais baixo de inflação mensal desde março. Apesar disso, a taxa de inflação foi 0,1% mais alta do que o esperado pelos economistas. Alguns analistas sugerem que o Reserve Bank of Australia (RBA) pode hesitar em reduzir os custos de empréstimos nas próximas reuniões de política monetária.

Analistas de mercado da Moody’s Analytics disseram à Reuters que “a inflação de julho está cheia de fumaça e espelhos. À primeira vista, a luta contra a inflação parece ter avançado... mas parte dessa melhoria veio de subsídios que reduziram artificialmente o custo da eletricidade.”

PIB da Alemanha cai no segundo trimestre de 2024

Um relatório publicado pelo Destatis, o serviço de estatísticas federal, mostrou que o crescimento do PIB da Alemanha caiu 0,1% no segundo trimestre de 2024, confirmando a estimativa anterior. “Após o leve aumento no trimestre anterior, a economia alemã desacelerou novamente na primavera,” disse Ruth Brand, Presidente do Escritório Federal de Estatísticas.

Sobre as condições econômicas da Alemanha, analistas do ING comentaram: “Com o crescimento decepcionante no segundo trimestre e quase todos os indicadores de confiança em queda, a economia alemã está novamente estagnada, como estava há um ano: sendo o retardatário do crescimento em toda a zona do euro. No entanto, ainda não estamos prontos para desistir de algum otimismo para a segunda metade do ano.”

Relatório de CPI de Tóquio para agosto de 2024

Na noite de quinta-feira, o Bureau de Estatísticas do Japão divulgará os dados sobre a inflação do CPI em Tóquio para agosto. O relatório de CPI de Tóquio é considerado pelos economistas um importante indicador dos números de inflação do Japão.

Segundo previsões, a inflação geral do CPI de Tóquio deve ficar em 2,2% na comparação anual, igualando a leitura de julho. Vale ressaltar que, conforme um relatório publicado na semana passada, a inflação central nacional subiu para 2,7%, na comparação anual, em julho.

O Governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou aos membros do parlamento japonês que o conselho aumentará os custos de empréstimos novamente se os relatórios mostrarem que a inflação permanece próxima da meta de 2% do banco central de forma sustentável.

Klaas Knot do BCE fala sobre alívio gradual das taxas

Klaas Knot, membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), disse que precisará esperar por mais dados financeiros da zona euro antes de decidir se vai reduzir os custos de empréstimos ou mantê-los inalterados após a reunião de setembro.

Knot, um banqueiro holandês conhecido por sua postura firme em relação à política monetária, comentou que “enquanto nosso caminho de desinflação ainda convergir para o retorno da inflação de 2% antes do final de 2025, então, claro, estou confortável em reduzir gradualmente a pressão — porque então precisaremos de menos restrição.”

