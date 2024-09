O que Aprendemos no Simpósio de Jackson Hole

Agosto 30, 2024 21:24

Jackson Hole é uma pequena cidade rural em Wyoming, EUA, que seria desconhecida se não fosse pelo Simpósio de Jackson Hole, um evento que reúne alguns dos principais executivos bancários e analistas financeiros do mundo.

Claro, o Simpósio de Jackson Hole não tem relação com os famosos simpósios gregos ou romanos, mas ainda assim atrai a atenção de investidores e da mídia financeira, pois alguns dos participantes e palestrantes são as pessoas que moldam a economia mundial com suas decisões.

Jerome Powell da Fed: Hora de ajustar a Política Monetária

O presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, afirmou que é hora de ajustar a política monetária, acrescentando que “a direção está clara, e o momento e ritmo dos cortes nas taxas de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos”.

Em suas observações, Powell notou que a inflação diminuiu significativamente, ressaltando que “o mercado de trabalho já não está sobreaquecido e as condições estão menos apertadas do que as que prevaleciam antes da pandemia. As restrições de oferta normalizaram-se. E o equilíbrio dos riscos para nossos dois mandatos mudou.”

O presidente da Fed destacou que a estabilidade dos preços é o objetivo do banco, mencionando: “Nosso objetivo tem sido restaurar a estabilidade dos preços enquanto mantemos um mercado de trabalho forte, evitando os aumentos acentuados do desemprego que caracterizaram episódios anteriores de desinflação, quando as expectativas de inflação estavam menos ancoradas. Embora a tarefa não esteja concluída, fizemos um bom progresso nesse sentido.”

Andrew Bailey do BoE: Cedo demais para declarar vitória

O chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, também foi convidado a discursar no Simpósio de Jackson Hole. Os comentários do governador Bailey foram mais moderados em comparação com as observações de Jerome Powell, ao afirmar que é cedo demais para declarar vitória na luta contra a inflação e as taxas de juros.

Andrew Bailey afirmou que “os efeitos secundários da inflação parecem ser menores do que esperávamos. Mas ainda é cedo para declarar vitória.” O Governador do BoE expressou sua convicção de que a dor econômica associada às altas taxas de juros seria evitada no Reino Unido, acrescentando que “parece-me, de forma provisória, que os custos econômicos de reduzir a inflação persistente - custos em termos de menor produção e maior desemprego - podem ser menores do que no passado. Isso é consistente com um processo de desinflação que é estável e mais condizente com uma aterrissagem suave do que com um processo induzido por recessão.”

Philip Lane do BCE: Bom progresso, mas sucesso não está garantido

Comentando a política monetária do Banco Central Europeu (BCE), o economista Philip Lane disse que “minha avaliação provisória sobre a eficácia da política monetária do BCE ... é que houve um bom progresso na consecução do objetivo primordial.”

No entanto, Lane ressaltou que, apesar do progresso, a inflação deve atingir a meta de 2% do BCE no final de 2025, mencionando que “o retorno ao objetivo ainda não está garantido. A política monetária terá de permanecer em território restritivo pelo tempo necessário para conduzir o processo de desinflação de forma a garantir um retorno oportuno ao objetivo.”

O economista-chefe irlandês é contra a manutenção de taxas de juros elevadas por muito tempo, pois essa estratégia poderia prejudicar o crescimento econômico e o mercado de trabalho. Segundo suas declarações, “um caminho de taxas de juros demasiado alto por demasiado tempo resultaria em uma inflação cronicamente abaixo do objetivo a médio prazo e seria ineficiente em termos de minimizar os efeitos colaterais na produção e no emprego.”

