Como operar Barrick Gold após o desempenho do segundo trimestre fiscal de 2024

Agosto 30, 2024 22:23

A Barrick Gold é uma das maiores empresas de mineração de ouro do mundo. Com sede em Toronto, Canadá, a empresa opera minas de ouro e cobre na África, no Oriente Médio e nas Américas do Norte e do Sul.

Descubra mais sobre o desempenho fiscal mais recente do segundo trimestre de 2024 da Barrick Gold e o que os analistas estão prevendo para a ação abaixo.

Ação: Barrick Gold Corporation Símbolo na Conta Invest.MT5: GOLD.US Data da Ideia: 27 de Agosto 2024 Período de Investimento: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $21 Nível Alvo: $28 Tamanho da Posição na Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView

Todos os investimentos têm risco elevado e você pode perder mais do que o valor investido em uma operação. Nunca invista mais do que aquilo que pode suportar perder, pois alguns negócios resultarão em perdas e outros em ganhos. Comece com valores pequenos para entender o seu nível de tolerância ao risco ou pratique em uma conta demo primeiro para aumentar o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho Fiscal Q2 2024 da Barrick Gold

Aqui estão alguns dos destaques do relatório de resultados do segundo trimestre de 2024 da Barrick Gold:

Lucro ajustado por ação subiu 68% para $0,33 vs $0,27 previsto;

Fluxo de caixa livre subiu 400% para $340 milhões em comparação com o ano anterior;

Dividendo trimestral de $0,10 por ação mantido;

Margens do ouro subiram 39% devido a custos estáveis e preços do ouro mais altos;

Receitas do cobre subiram 34% devido a custos mais baixos na mina de Lumwana e preços do cobre mais altos.

A Barrick Gold reportou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas em grande parte dos indicadores, graças a preços mais altos das commodities e ao aumento da produção. A possibilidade de um corte nas taxas de juros nos EUA no final do ano, tensões geopolíticas globais e a incerteza em torno das eleições ajudaram a elevar o status de refúgio seguro do ouro, atingindo novos máximos históricos.

As minas da empresa em Nevada e Papua Nova Guiné reportaram níveis mais altos de produção de ouro, com 948.000 onças. Isso superou as estimativas dos analistas de 905.800 onças para o último trimestre. A equipe de gestão também destacou que o seu fluxo de caixa livre de $340 milhões será usado para expandir os seus projetos de mineração em todo o mundo.

No entanto, a empresa ainda está lidando com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em relação a alegações de violações de direitos humanos na sua mina de ouro North Mara. Isso pode pesar sobre o preço das suas ações se a questão se agravar.

Outra consideração importante é o quanto da incerteza em torno das eleições, tensões geopolíticas e potenciais cortes de juros nos EUA já foi incorporado no preço do ouro. Embora o preço do ouro tenha subido, atingindo um recorde este mês, é suscetível a uma correção em algum momento. Preços mais baixos do ouro podem ter um impacto negativo nos lucros, margens, rentabilidade geral da Barrick Gold e, consequentemente, no preço das suas ações.

Previsão para as Ações da Barrick Gold - O que Dizem os Analistas?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão das ações da Barrick Gold nos últimos 3 meses, há atualmente 9 classificações de compra, 0 de manter e 0 de venda para a ação. O nível de preço mais alto previsto para as ações da Barrick Gold é de $28,13, com o preço alvo mais baixo em $20,00.

O preço alvo médio para uma previsão das ações da Barrick Gold é de $23,68.

Fonte: TipRanks, 27 de Agosto de 2024

Uma Ideia de Trading para o Preço das Ações da Barrick Gold

Uma ideia de negociação para o preço das ações da Barrick Gold pode ser a seguinte:

Comprar a ação em uma quebra acima de $21,00 para permitir a volatilidade.

Definir o alvo um pouco abaixo do preço alvo mais alto previsto pelos analistas de $28,00.

Manter o risco pequeno, no máximo 5% do seu capital total.

Período de Investimento = 1 – 6 meses

Se você comprar 10 ações da Barrick Gold:

Se o alvo for atingido = $70,00 de potencial lucro [($28,00 - $21,00) * 10 ações].

Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é pouco provável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito antes de subir, especialmente porque o preço das ações da Barrick Gold está ligado ao estado dos preços do ouro, que podem estar prestes a uma correção em algum momento.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e de saber sempre quanto pode perder potencialmente em uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como Comprar Ações da Barrick Gold em 4 Passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Barrick Gold. Mensal. Data: Janeiro de 2018 a Agosto de 2024, capturado a 27 de Agosto de 2024.

