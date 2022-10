O que esperar das decisões de taxa de juro do BoC e BCE

Outubro 25, 2022 01:34

Quando se trata de política monetária, o Banco do Canadá (BoC) encontra-se numa posição entre a abordagem moderada do Banco do Japão e a abordagem agressiva da Fed.

Isto está em linha com o ritmo relativo dos aumentos de preços no Canadá em comparação com os EUA ou a UE, onde os níveis de inflação oscilam entre 8% e 10%, e no Japão, onde rondam os 3%.

A postura moderada do BoC pode mudar logo após os números de inflação de setembro ficarem acima do esperado em 6,9%, contra a previsão de consenso de 6,7%.

O banco central reúne-se na próxima quarta-feira, 26 de outubro, para anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro. Espera-se que as taxas subam, pois atualmente estão em 3,25%. O consenso de mercado projeta que a orientação pode subir de 3,25% para 3,75% ou até 4%.

No entanto, as projeções podem trazer surpresas, dada a recente trajetória ascendente da inflação.

O cenário mais extremo que poderíamos assistir seria o BoC subir as suas taxas de juro um ponto percentual, mas esta possibilidade adiciona riscos para o crescimento económico. O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá registou quatro trimestres consecutivos de crescimento real até o final do segundo trimestre deste ano, quando a economia cresceu 0,8%. O crescimento do PIB em junho, julho e agosto ficou em torno de 0,1% ao mês. Em relação aos Estados Unidos, o crescimento económico do Canadá está em território positivo, mas não podemos chamá-lo de estável.

O BoC arriscaria minar a confiança dos investidores e os gastos dos consumidores aumentando as taxas de juro em 1%? Teremos uma resposta a esta pergunta na reunião de outubro.

O Banco Central Europeu (BCE) enfrenta taxas de inflação crescentes na Europa e torna-se cada vez mais agressivo quando se trata de restrições monetárias. Ao mesmo tempo, o banco central está cauteloso com a fraqueza da economia do bloco devido aos riscos relacionados com a guerra na Ucrânia.

O banco central reúne-se esta quinta-feira, 27 de outubro, e deverá subir sua orientação de taxa de juro de 1,25% para 2%.

O cuidado do BCE com o crescimento económico será capaz de compensar o aumento das taxas de inflação na UE? A principal tarefa do banco central é manter a estabilidade dos preços, mas depois do Índice de Preços do Consumidor (IPC) de setembro atingir 10% e os preços aumentarem em toda a Europa, o saldo pode apontar para uma subida mais agressiva das taxas de juro nos próximos meses.

Concluindo, ambos os bancos centrais estão sob pressão para conter a inflação, de modo que podemos enfrentar surpresas inesperadas nas próximas decisões de política monetária.

