Decisão da taxa de juro do BoJ: haverá alguma surpresa?

Abril 27, 2023 01:20

A decisão da taxa de juro do Banco do Japão (BoJ) e os dados preliminares do PIB provenientes dos EUA e da zona do euro serão os principais lançamentos para o resto da semana.

O dólar australiano atingiu um mínimo de seis semanas depois do IPC médio do RBA do primeiro trimestre de 2023 perder as expectativas, chegando a 6,6% anuais.

Comentando sobre a desvalorização do dólar, analistas do Goldman Sachs sugeriram num relatório que “não vemos nenhuma evidência disso nos dados até agora (por exemplo, mesmo a crescente participação do Brasil nas reservas CNY substituiu o CAD, não o dólar), e a nossa forte visão é que atualmente não há nenhum candidato real."

Decisão da Taxa de Juro do BoJ

O conselho de administração do BoJ irá reunir-se na sexta-feira para decidir sobre as taxas de juro. Os economistas esperam que o BoJ mantenha os custos dos empréstimos em espera. Esta será a primeira reunião do conselho desde que Kazuo Ueda foi nomeado como novo governador do BoJ.

Analistas do UOB Group não esperam que o BoJ mude a sua política monetária, pelo menos nesta reunião. “Esperamos que Ueda actue em dois grandes passos: 1) Um período prolongado (abril a dezembro de 2023) de orientação futura para preparar o mercado para uma saída ordenada da política monetária ultrafácil do BOJ, que também pode envolver uma ampliação da faixa de trading do rendimento JGB de 10 anos (para +/- 100 bps). 2) Esperamos que a normalização da política monetária comece apenas no início de 2024 - o YCC será descartado e a taxa de chamada de política negativa aumentará de -0,1% para 0% em janeiro de 2024 MPM ”, observaram no relatório.

Os analistas do ING, comentando sobre a próxima reunião do BoJ, referiram que: “Aumentos nas taxas de juro são improváveis ​​este ano, mas ajustes no controlo da curva de rendimentos são possíveis já em junho. Uma opção seria o BoJ ter como meta os rendimentos dos títulos do governo de 5 anos (JGBs) em vez da política atual, que limita os rendimentos de 10 anos a 0,5%.”

Relatório do IPC de Tóquio em abril

Espera-se que o Bureau de Estatísticas Japonês divulgue os dados de inflação CPI de Tóquio para abril. Economistas esperam que a inflação global chegue a 2,6% em base anualizada, abaixo dos 3,3% registrados em março.

O governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse aos deputados japoneses que seria apropriado manter o Yield Curve Control (YCC) e flexibilizar a política monetária, dados os atuais desenvolvimentos económicos, de preços e financeiros. Ele acrescentou que, se os salários e a inflação subirem mais do que o esperado, o banco central do Japão pode apertar a política monetária aumentando as taxas de juro.

Dados preliminares do PIB dos EUA e da zona do euro no primeiro trimestre de 2023

Os relatórios desta semana incluem lançamentos preliminares de dados do PIB do primeiro trimestre de 2023 provenientes dos EUA e da zona do euro. Na quinta-feira, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgará um relatório preliminar do PIB que deverá mostrar uma taxa de crescimento de 2% trimestralmente, abaixo dos 2,6% registados no quarto trimestre do ano anterior.

Espera-se que o relatório do Eurostat mostre uma taxa de crescimento do PIB de 0,2% numa base trimestral e de 1,4% numa base anualizada. Um relatório preparado pelos economistas do Rabobank observou que “acreditamos que o consenso é muito pessimista e agora esperamos um crescimento relativamente forte para o primeiro trimestre. No entanto, não esperamos que esse forte crescimento seja sustentado ao longo do ano, pois o impulso do crédito diminuiu e o cenário de crescimento global provavelmente se tornará um empecilho”.

