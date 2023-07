Horário de Trading para mês de Agosto de 2023

Julho 29, 2023 02:17

Estimados(as) Traders,

Observe que, devido aos próximos feriados (Dia Nacional da Suíça, Feriado Cívico no Canadá, Dia da Mulher na África do Sul, Dia da Montanha no Japão, feriado bancário de verão no Reino Unido), o horário de trading em agosto será o seguinte.

CFDs de Instrumentos e respetivos Futuro

terça-feira

1 agosto segunda-feira

7 agosto quarta-feira

9 agosto sexta-feira

11 agosto segunda-feira

28 agosto terça-feira

29 agosto [Canada60] Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Horas Normais [UK100] Horas Normais Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado 03:05-23:15 23:30-23:59 [SouthAfrica40] Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais CFDs de Ações & ETFs Reino Unido Horas Normais Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais CFDs Ações Japão Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais CFDs Ações Suíça Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Horas Normais Horas Normais

Todos os horários indicados são no horário de verão da Europa Oriental (EEST=GMT+3), que é o fuso horário da plataforma MetaTrader.

N.B. “Horas Normais” variam dependendo do instrumento. Por favor, encontre detalhes específicos para cada instrumento na seção Especificações do Contrato do nosso site. Além disso, esteja ciente de que os horários de trading indicados acima podem estar sujeitos a alterações, dependendo das respectivas bolsas ou provedores de liquidez; mudanças no horário de trading também podem afetar os termos de pré-fecho aplicáveis.

