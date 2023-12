Horário de Trading da Época Festiva 2023/2024

Dezembro 20, 2023 23:20

Estimado(a) Trader,

Observe que, devido aos próximos feriados de dezembro de 2023 e início de janeiro de 2024 (Dia de Natal, Boxing Day, Dia de Santo Estêvão e Dia de Ano Novo), o horário de trading será o seguinte:

CFD Instruments

and respective Futures CFDs Friday

December 22 Monday

December 25 Tuesday

December 26 Wednesday

December 27 Friday

December 29 Monday

January 1 Tuesday

January 2 Forex Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Metais Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais BRENT 03:00- 22:00 Fechado Horas Normais Horas Normais 03:00- 22:00 Fechado Horas Normais CRUDOIL (WTI) Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais NGAS Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [AUS200] 02:00-07:30 Fechado Fechado Horas Normais 02:00-07:30; 08:10-23:00 Fechado Horas Normais [FRA40] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [GER40] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [USA30] Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [UK100] 02:00-14:50 Fechado Fechado 03:05-23:55; 01:00-00:00 02:05-14:50 Fechado 03:05-23:55 [HSCEI50] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [HK50] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [SPA35] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [JP225] Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [USA100] Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [USA500] Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [STXE50] Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais [SouthAfrica40] 08:30-13:00 Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs França Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Alemanha Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Holanda Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Espanha Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Reino Unido 10:00-14:30 Fechado Fechado Horas Normais 10:00-14:30 Fechado Horas Normais Ação & ETF CFDs EUA Horas Normais Fechado Horas Normais Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Bélgica Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Dinamarca Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Finlândia Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais Ação CFDs Suécia Horas Normais Fechado Fechado Horas Normais Horas Normais Fechado Horas Normais

Todos os horários indicados estão no Horário da Europa Oriental (EET), o mesmo fuso horário da plataforma MetaTrader.

N. B. “Horas normais” variam dependendo do instrumento. Encontre detalhes específicos para cada instrumento na seção Especificações do Contrato do nosso site. Além disso, esteja ciente de que o horário de trading indicado acima pode estar sujeito a alterações, dependendo das respectivas bolsas ou prestadores de liquidez; alterações no horário de trading também podem afetar os termos de pré-fecho aplicáveis.

Atenciosamente,

Admirals