Receita da BioNTech cresce mais 12,500% graças a vírus corona

Agosto 10, 2021 13:11

Ontem, a empresa alemã BioNTech apresentou os seus resultados financeiros trimestrais.

Os analistas previam um crescimento de 41,76 milhões de dólares da sua receita de Agosto de 2020, para 3,25 biliões de dólares, um crescimento de cerca de 7600% em apenas um ano.

No entanto, as expectativas ficaram aquém da realidade. A receita da empresa contabilizou 5,31 biliões de dólares, quase o dobre do previsto, um crescimento de aproximadamente 12,615%.

O espetacular crescimento da sua receita não foi espelhada pelo preço dos seus títulos, ou pelo menos não o tinha sido até há um mês atrás.

A meio de Agosto de 2020, as ações da BioNTech estavam a ser negociadas a cerca de 80$ por título, um preço similar ao do início de 2021. Já a meio de Julho de 2021, as suas ações estavam ligeiramente acima dos 200$ e, no último mês, o título ganhou asas.

Alguns analistas já vinham a declarar que os resultados da empresa poderiam ser muito positivos, em virtude dos diversos contratos celebrados pela empresa para a distribuição da sua vacina nos países desenvolvidos, após as dificuldades da AstraZeneca.

As perspetivas da empresas são bastante promissoras, graças à sua posição de destaque no combate ao vírus corona nos países desenvolvidos. A necessidade de uma dose extra de reforço da vacina representa comércio futuro, um cenário assustador, cada vez mais perto em virtude do receio da variante delta.

Neste momento, o valor das ações BioNTech é de 447$, um crescimento superior a 450% num ano, comparado ao crescimento de mais de 12 500% da sua receita.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário BNTX. Intervalo de dados: 9 de Março de 2020 a 10 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 10 de Agosto de 2021. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico acima mostra-nos a evolução diária do valor das ações BioNTech desde 9 de Março de 2020.

Neste é claramente visível o incrível crescimento do título no mais recente mês.

As terminações superiores das suas médias móveis exponenciais a 20 períodos(azul), 50 períodos(verde) e 200 períodos(vermelho) mostram-nos que são os investidores quem controla neste momento a direção de mercado, e que este crescimento continuará.

No entanto, após o crescimento de 15% para o título no dia de ontem, o seu indicador RSI está na zona de overbought, perto dos 85 pontos. A distância entre o valor das ações BioNTech e as suas médias móveis é também bastante alargada. Estes sinais poderão indicar uma correção iminente.

Durante as próximas sessões poderemos confirmar volatilidade elevada no valor das ações BioNTech; após a apresentação de fundamentos sólidos que indicam que o título esta sob-avaliado mas com uma análise técnica que nos diz que existe uma correção a caminho.

