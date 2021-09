Inditex apresenta resultados trimestrais em dia de divulgações macroeconómicas

Setembro 15, 2021 15:28

Ontem, as atenções do mercado estiveram centradas na divulgação de importantes dados de inflação dos Estados Unidos, que mostraram um suave abrandamento, com um crescimento de 0,3% ao mês, 10% abaixo do esperado. O PIB ao longo de 12 meses também ficou 10% abaixo do esperado, a 5,3%.

sessão de hoje contou também com a divulgação de números de PIB do Reino Unido, França e Itália. O PIB do Reino Unido foi relatado acima do esperado pelos analistas, enquanto que em França e Itália, este se manteve, respectivamente, em linha ou ligeiramente acima do previsto.

Por parte da China, assistimos também à divulgação de diversos dados macroeconómicos, que mais uma vez mostram um abrandamento da economia.

Especificamente, tomámos conhecimento que tanto o índice de produção industrial como as vendas de varejistas na China foram piores do que o perspetivado, após terem sido relatados a 5,3% e 2,5%, face aos 5,8% e 7% esperados, respectivamente. É importante notar que este dados foram não só piores do que o esperado, mas também significativamente inferiores ao valor do mês anterior, pelo segundo mês consecutivo.

Este abrandamento da economia é parcialmente explicado pelos problemas derivados da propagação da variante Delta, pela incerteza gerada pelo crescimento da inflação e pelo possível início de reduções de estímulos.

Neste momento, estes fracos dados macro não se estão a refletir nos lucros empresariais, como vimos nas últimas semanas, e a sessão de hoje viu isso novamente espelhado nos resultados trimestrais da gigante têxtil, Inditex.

O grupo - que inclui marcas como Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho e Bershka - informou que durante o primeiro semestre do ano registou um lucro líquido de 1,272 milhões de euros. Este valor contrasta fortemente com o prejuízo de 195 milhões de euros que reportou durante o mesmo período do ano passado, após ter registado um aumento nas vendas de 49% face às registadas em 2020.

Estes resultados confirmam a recuperação desta empresa após os bons resultados do primeiro trimestre, nomeadamente depois de ter obtido um lucro de 850 milhões de euros no segundo trimestre, graças às fortes vendas online.

Se observarmos o seu gráfico diário, constatamos que, embora a tendência a longo prazo se mantenha de crescimento, nas últimas semanas esta empresa movimentou-se no intervalo lateral entre 28,5 e 30,20 euros por título, dando início a uma consolidação após as quedas ocorridas durante os meses de Junho e Julho, momento em que estabeleceu máximos anuais.

Estes resultados positivos poderão ser o catalisador para uma possível movimentação ascendente, caso o valor se mostre finalmente capaz de superar a sua resistência atual. Porém, a realidade é que não podemos descartar a possibilidade de um novo retrocesso, pois, caso as perspectivas para o futuro da economia se continuem a deteriorar, as vendas poderão ser negativamente afetadas nos próximos meses, portanto, deveremos manter-nos cautelosos na eventualidade de perda do seu presente suporte.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Inditex. Intervalo de dados: 3 de Agosto de 2020 a 15 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 15 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: -17.20%

2019: 40.71%

2018: -23.05%

2017: -10.44%

2016: 2.33%

