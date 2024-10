Novos projetos da Tesla geram debate entre investidores

Outubro 18, 2024 22:14

Não é segredo que a Tesla é uma das empresas mais populares do mundo, com suas ações fazendo parte de portfólios diversificados. Embora os preços das ações da Tesla tenham subido nos últimos 5 anos, seu desempenho desde o início de 2024 não seguiu o mesmo caminho, registrando perdas enquanto a empresa tenta se ajustar aos desafios financeiros globais.

A Tesla está em apuros? E como o evento “We, Robot” influenciou o preço das ações da empresa? Ao ler este artigo, você terá a oportunidade de explorar alguns insights valiosos que podem ajudá-lo a entender os desafios enfrentados pela empresa americana.

Cybercab: Tesla apresenta Robotáxis sem motorista, mas não impressiona

Em 11 de outubro, o CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou um dos projetos mais aguardados da empresa, o “Cybercab”. Musk afirmou que a empresa começaria a construir o Cybercab totalmente autônomo nos próximos dois anos, oferecendo-o por um preço inferior a $30.000. A apresentação também incluiu a revelação de uma nova Robovan. De acordo com as especificações divulgadas, a Robovan pode transportar até 20 pessoas ou mercadorias, conduzindo-se sem supervisão humana.

A falta de mais detalhes sobre os recursos de segurança do sistema Full Self Driving (FSD) utilizado em ambos os veículos acabou por diminuir o entusiasmo, com alguns notando que o CEO da Tesla tem o hábito de fazer promessas que não consegue cumprir.

A liderança da Tesla foi ainda mais longe ao apresentar um androide chamado “Optimus”, um robô humanoide vindo diretamente de filmes de ficção científica. Os robôs Optimus conversaram, serviram bebidas e jogaram com os convidados do evento. Elon Musk até perguntou no X (antigo Twitter) se alguém gostaria de possuir uma dessas unidades. No entanto, relatórios da imprensa publicados após o evento indicaram que os robôs eram controlados por intervenção humana e não eram totalmente autônomos.

Analistas não convencidos pelos projetos Cybercab e Robovan da Tesla

As ações da Tesla Inc. fecharam a $238,77 na quinta-feira, 10 de outubro. Na sexta-feira, 11 de outubro, as ações abriram a $220,13, caíram para um mínimo de $214,38 durante as negociações iniciais, e terminaram o dia a $217,80.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O analista da Morgan Stanley, Adam Jonas, observou que “o evento altamente esperado ‘We, Robot’ da Tesla demonstrou o Cybercab como previsto, mas desapontou em várias áreas, principalmente na falta de dados sobre a evolução do FSD/tecnologia, economia de ride-share e estratégia de mercado.”

Os economistas da JP Morgan seguiram o exemplo da Morgan Stanley, mencionando que o evento tão aguardado careceu de detalhes, incluindo informações sobre o conjunto de sensores, o caminho para a aprovação regulatória e outros aspectos-chave do plano de negócios.

Os analistas da Canaccord foram um pouco mais otimistas em relação ao futuro da Tesla, sugerindo que seus planos podem dar frutos, mas acrescentaram que “os detalhes foram mínimos. E duvidamos do timing de tudo. Não apenas achamos improvável que o Robotáxi esteja pronto em 2026, mas não estamos totalmente convencidos de que a abordagem da Tesla baseada apenas em câmeras e redes neurais seja a correta – pelo menos não a curto prazo. Para justificar o custo do sistema da Tesla e alcançar a paridade de custos com soluções concorrentes, os investidores precisam ver milhões de clientes aderirem ao FSD e ao Robotáxi.”

Foco no Relatório de Desempenho do 3º Trimestre de 2024 da Tesla

A Tesla divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Como o evento mais recente e o fluxo limitado de informações não conquistaram os corações de investidores e traders, os analistas focarão nos fatos baseados em números de vendas, receitas e lucros.

A Tesla já publicou seus números de entrega do terceiro trimestre, indicando que entregou 462.890 veículos, um aumento de 6,4% numa base anual. Alguns economistas sugerem que o crescimento das entregas da Tesla pode ter sido apoiado pela recuperação observada no mercado chinês, onde a empresa americana enfrentou concorrência crescente de fabricantes locais de automóveis. Vale destacar que a Tesla reduziu os preços de alguns de seus modelos e ofereceu empréstimos com juros zero na China para tornar seus carros mais atrativos para potenciais compradores.

Negociar ações da Tesla com a Admirals

Quando você abre uma conta real com a Admirals, tem acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ações de empresas populares como a Tesla. Negociar CFDs sobre ações de empresas requer um nível de conhecimento que traders iniciantes podem não possuir. O trading é uma atividade dinâmica que exige uma gestão cuidadosa e habilidades para minimizar perdas. Traders iniciantes podem utilizar materiais educativos, como e-books, guias, manuais de instruções e webinars fornecidos por brokers para aprimorar suas habilidades.

É importante aprender a utilizar ferramentas de gestão de risco, como ordens de stop loss e take profit. Embora essas ferramentas não eliminem os riscos, elas são altamente eficazes para minimizá-los quando usadas corretamente, especialmente para traders que não possuem a experiência necessária para navegar eficazmente nos mercados.

Teste Suas Estratégias de Trading em uma Conta Demo sem Risco da Admirals

Interessado em praticar trading sem arriscar seu capital? Uma conta demo da Admirals permite que você faça isso, negociando em condições reais de mercado. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje mesmo:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Note que tal análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte conselheiros financeiros independentes para garantir que você entende os riscos.