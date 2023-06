O que vem depois para a libra britânica e o BoE?

Junho 09, 2023 20:58

A economia do Reino Unido provavelmente irá registar a terceira maior leitura de inflação do IPC entre as economias avançadas depois da Argentina e da Turquia em 2023. Se esta informação chamou a sua atenção, podemos garantir que não é baseada em alguma hipótese aleatória. Faltando apenas duas semanas para a próxima reunião de taxa de juro do conselho do BoE, estes relatórios apoiam as opiniões dos formuladores de políticas que gostariam de ver taxas de juro mais altas nos próximos meses.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a inflação do Reino Unido deve chegar a 6,3% este ano. O número antecipado pode colocar o Reino Unido logo atrás da Argentina e da Turquia, dois países conhecidos pelos seus problemas de inflação e moedas enfraquecidas, como a lira turca e o peso argentino.

A libra esterlina fortaleceu-se em relação ao euro e ao dólar americano em 2023, mas alguns analistas não têm certeza se esta pode subir mais, com base em relatórios de dados financeiros fracos relacionados à economia do Reino Unido. Se quiser saber mais sobre o estado da economia do Reino Unido, como a libra esterlina foi afetada e o que pensam os analistas, leia o nosso blog.

BoE decidirá sobre taxas em 22 de junho

A 22 de junho, o conselho de administração do Banco da Inglaterra (BoE) deve reunir-se e decidir sobre as taxas de juro. Desde dezembro de 2021, o BoE aumentou os custos dos empréstimos 12 vezes consecutivas, o aumento mais acentuado das taxas nos últimos 34 anos.

Uma pesquisa da Reuters publicada a 31 de maio mostrou que 48 dos 50 economistas entrevistados esperavam um aumento de 25 pontos-base após a reunião de junho, com dois esperando um aumento maior de 50 pontos-base. Enquanto isso, 27 de 47 prevêem que a taxa bancária atinja 5,00% ou mais até o final de setembro.

Os resultados da pesquisa indicaram que os economistas não esperam mais uma pausa no aperto da política monetária do BoE, como haviam previsto no início de maio. Isto não é uma surpresa, pois o último relatório do Office for National Statistics (ONS) revelou que a inflação do IPC do Reino Unido caiu para 8,7% anualmente, mas o número ainda era 0,5% maior do que o previsto.

Pelo contrário, os preços básicos (excluindo preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco) subiram 6,8% em abril, ante 6,2% em março. Deve-se notar que o governo do Reino Unido prometeu reduzir a inflação pela metade este ano, enquanto a meta de longo prazo do BoE é reduzir a inflação para 2%.

Libra britânica sobe no primeiro semestre de 2023, mas alguns analistas pedem cautela

Economistas do Credit Suisse observaram num relatório que “a nossa expectativa é que a inflação nominal continue a cair e que parte da força do núcleo da inflação seja revertida nas próximas impressões. Também esperamos uma recessão leve que deve permitir que o BoE faça uma pausa em agosto (antes do preço de mercado).” Os analistas do banco suíço também enfatizaram que “aumentámos a nossa previsão de taxa terminal do BoE de 4,75% para 5,0%. Agora esperamos mais dois aumentos de 25 bps do BoE (em junho e agosto), em comparação com um antes e nenhum corte de taxa em 2023. Isto é impulsionado pela surpresa positiva na inflação do Reino Unido.”

Os economistas do Commerzbank destacaram que a postura hesitante do BoE pode ser negativa para a libra esterlina. Em nota publicada em 2 de junho, estes disseram: “O mercado provavelmente terá que reduzir as suas expectativas de taxa de juro, e é por isso que mantemos a nossa previsão de que a libra enfraquecerá em relação ao euro nos próximos meses. Afinal, em contraste com o BoE, o BCE parece muito mais determinado nas suas declarações, que devem apoiar o EUR. A fraqueza da GBP provavelmente continuará no próximo ano também, já que o BoE provavelmente cortará a sua taxa básica em vista da economia fraca e da inflação um pouco mais baixa.”

Os analistas de câmbio do JP Morgan disseram que uma retração mais prolongada poderia estar a caminho em resposta à deterioração dos fundamentos do crescimento econômico, acrescentando que "a falta de valorização da libra por trás da impressão de inflação chocantemente alta no Reino Unido sinalizou que a função de reação da libra pode estar mudando, dadas as implicações de crescimento."

Os analistas do Goldman Sachs (GS) dizem que o BoE parece relutante quando se trata de aumentos de juros, mas o forte aumento da inflação e o forte mercado de trabalho parecem forçá-los a um maior aperto nas políticas. Economistas do GS elevaram a sua previsão terminal da taxa bancária, sugerindo que esta poderia subir para 5,25% até setembro (previsão anterior: 5% em agosto), o que significaria que mais três aumentos de 25 pontos base poderiam estar a caminho.

Operar a libra esterlina e gestão de risco

A libra esterlina é uma das moedas mais operadas nos mercados financeiros globais. A moeda do Reino Unido costuma aparecer nas manchetes das notícias financeiras dos meios de comunicação. Como há uma abundância de informações sobre a libra esterlina, alguns traders iniciantes podem sentir a necessidade de incluir o instrumento de trading no seu portfólio.

No entanto, os traders iniciantes devem abster-se de ouvir o nervosismo do mercado e perceber que a negociação envolve risco. Abrir uma conta de trading pode não ser difícil, mas também é muito fácil perder fundos ao operar se não estiver bem preparado. A gestão de risco deve ser a prioridade dos traders iniciantes.

Existem muitas ferramentas de gestão de risco que os traders iniciantes podem aprender a usar ao construir as suas estratégias. Com uma ampla variedade de webinars, seminários, artigos e e-books preparados por especialistas em trading, não deve haver desculpa para deixar de atualizar o seu conhecimento. Além disso, uma conta demo fornecida por uma corretora totalmente regulamentada pode lhe dar a oportunidade de testar as suas estratégias com fundos virtuais.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.