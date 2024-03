PIB do Reino Unido aumenta em janeiro, IPC dos EUA continua alto

Março 13, 2024 23:00

A economia do Reino Unido parece estar a regressar ao crescimento, tal como um relatório do Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) mostrou que esta expandiu em Janeiro.

Nos EUA, o valor da inflação medida pelo IPC de Fevereiro foi superior ao previsto, apoiando a narrativa dos decisores políticos da Fed sobre a necessidade de ver fortes indicações de que a economia abranda antes de avançar com cortes nas taxas de juro.

PIB do Reino Unido cresce em janeiro

Um relatório do ONS revelou que a economia do Reino Unido cresceu 0,2% em Janeiro, impulsionada pelos sectores dos serviços e da construção. O valor do crescimento do PIB esteve em linha com as expectativas dos analistas.

Os economistas do Barclays disseram aos repórteres da CNBC que os números do PIB “não são uma imagem extremamente positiva, mas estão à frente de onde estávamos no final do ano passado. A indústria e a manufatura têm estado fracas nas últimas impressões, seria de esperar alguma recuperação no final. É bom ver isso, mas teremos que ver de forma mais prolongada para saber que é algo sustentado.”

Comentando as leituras do PIB do Reino Unido, os economistas do ING observaram que “não deveríamos, portanto, exagerar os números do PIB referentes a um mês, mas pensamos que é consistente com a recuperação gradual da actividade que esperamos nos próximos meses. Acreditamos que a queda no PIB global do quarto trimestre, que marcou o segundo trimestre consecutivo de crescimento negativo e, portanto, uma recessão técnica, não deverá repetir-se no primeiro trimestre de 2024.”

IPC dos EUA sobe em fevereiro

O índice de preços do consumidor dos EUA, uma medida dos custo generalizados de bens e serviços, aumentou 0,4% numa base mensal e 3,2% numa base anual, de acordo com o Bureau of Labor Statistics do Departamento do Trabalho. A inflação global anual superou as expectativas, levando os analistas a acreditar que a Reserva Federal poderia adiar o corte das taxas de juro.

O dólar americano subiu em relação aos seus concorrentes logo após o anúncio dos números da inflação. Os analistas do Commerzbank afirmaram que “o declínio da inflação nos EUA está estagnado. Em Fevereiro, os preços no consumidor aumentaram fortes 0,4% em relação ao mês anterior, tanto no geral como excluindo produtos energéticos e alimentares. Os preços dos serviços, em particular, aumentaram, reflectindo o aumento dos custos salariais. A elevada taxa de inflação em Janeiro não foi, portanto, um caso atípico. Os dados apoiam a nossa visão de que o mercado está a sobrestimar o potencial de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal.”

Membros do Conselho do BCE discutem sobre taxas de juro

O decisor político do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, disse que o banco central está a vencer a batalha contra a inflação, mas permanece vigilante nesta frente. Em relação aos cortes nas taxas, mencionou que “as consequências que nós, no Banco Central Europeu, deveríamos tirar é provavelmente cortar as taxas na primavera e lembro-vos que em França e na Europa esta é uma época que vai de Abril a 21 de Junho”.

O membro do conselho do BCE, Peter Kazimir, sugeriu que as discussões sobre um corte nas taxas de juro deveriam começar, mas sublinhou que o conselho precisa de provas mais concretas sobre as perspectivas de inflação. Kazimir observou que o BCE deveria esperar até Junho para ajustar as taxas de juro e acrescentou que apressar a mudança não seria inteligente nem benéfico.

OPEP: Forte crescimento na procura global de petróleo em 2024 e 2025

A OPEP manteve a sua previsão de um crescimento relativamente forte na procura mundial de petróleo em 2024 e 2025, de acordo com o seu último relatório publicado em 12 de Março. "Embora persistam alguns riscos descendentes, a continuação do dinamismo esperado desde o início do ano poderá resultar num potencial positivo adicional para o crescimento económico global em 2024. As trajetórias de crescimento de 2024 e 2025 da Índia, da China, bem como dos Estados Unidos, poderia exceder as expectativas atuais”, foi observado no relatório da OPEP.

