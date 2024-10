Relatórios de Inflação do Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido em Foco

Outubro 16, 2024 03:05

Os relatórios de inflação provenientes do Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, bem como a decisão de taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE), serão os principais dados financeiros esperados esta semana.

No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu para 4% no trimestre de junho a agosto, enquanto os rendimentos médios (excluindo bónus) aumentaram 4,9% no mesmo período, abaixo dos 5,1% de maio a julho. Os analistas do Instituto Nacional de Pesquisa Económica e Social (NIESR) disseram ao The Guardian que “estas são boas notícias para a inflação e podem dar ao Banco de Inglaterra mais confiança em relação aos cortes na taxa de juro.”

Inflação no Canadá ficará abaixo da meta do BoC em Setembro?

Hoje, espera-se que o Banco do Canadá (BoC) e o Statistics Canada publiquem os seus relatórios de inflação do CPI de setembro. Os analistas de mercado preveem que a inflação geral caia para 1,8% numa base anual. A meta de inflação do BoC permanece em 2%. Nos últimos dias, alguns relatórios indicaram que o BoC pode baixar as suas taxas de juro mais cedo que o Federal Reserve, numa tentativa de impulsionar o fraco crescimento económico do país.

Os economistas do RBC notaram num relatório publicado a 15 de outubro que “espera-se que a inflação geral anual tenha caído para 1,8% em setembro face aos 2% de agosto, enquanto o subíndice que exclui componentes mais voláteis, como alimentos e energia, se manteve estável em 2,4%. As medidas de inflação preferidas pelo Banco do Canadá (CPI trim, mediana e ‘supercore’) deverão, no geral, ter caído numa base anualizada de três meses. Isto sinaliza que as pressões nos preços continuam a diminuir, em linha com uma perspetiva económica de curto prazo muito fraca.”

Relatório de Inflação do 3.º trimestre de 2024 da Nova Zelândia

Na manhã de quarta-feira, os analistas terão a oportunidade de analisar o relatório de inflação do CPI da Nova Zelândia para o terceiro trimestre do ano. Os economistas esperam que o relatório mostre que a inflação caiu para 2,3% numa base anualizada, face aos 3,3% do segundo trimestre. No entanto, numa base trimestral, os analistas preveem um aumento de 0,7%, face aos 0,3% no trimestre anterior.

Um relatório do Westpac referiu: “Estimamos que os preços ao consumidor da Nova Zelândia tenham subido 0,7% no trimestre de setembro. Isso faria com que a inflação anual caísse para 2,2% – a primeira vez abaixo dos 3% desde 2021. Contribuindo para o aumento da inflação no trimestre de setembro estão grandes aumentos nas taxas municipais locais, prémios de seguros e preços dos alimentos. Esses aumentos são equilibrados por preços mais baixos dos combustíveis e produtos duráveis importados. A nossa previsão está ligeiramente abaixo da previsão do RBNZ, refletindo os preços mais baixos dos combustíveis nos últimos meses, à medida que o preço do petróleo caiu.”

Analistas esperam que a Inflação no Reino Unido tenha caído em Setembro

Mais tarde, na quarta-feira, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) do Reino Unido publicará o seu relatório de inflação do CPI de setembro, que alguns analistas preveem que mostre uma queda para 1,9%, abaixo da meta do BoE. Espera-se também que a inflação subjacente do CPI tenha recuado para 3,4%.

Após a reunião de política monetária de 19 de setembro, os responsáveis do banco central do Reino Unido notaram que “a política monetária precisará de continuar a ser restritiva por tempo suficiente até que os riscos de a inflação voltar de forma sustentável à meta de 2% no médio prazo tenham dissipado ainda mais.” As projeções do BoE sugerem que a inflação geral pode permanecer acima da sua meta de 2% ao longo de 2025, antes de cair abaixo da meta em 2026.

Teste as suas Estratégias de Trading numa Conta Demo sem risco da Admirals

Está interessado em praticar trading sem arriscar os seus fundos? Uma conta demo da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, enquanto negoceia em condições reais de mercado. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Note que tal análise de trading não é um indicador fiável para qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.