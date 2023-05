Vendas no retalho dos EUA e IPC canadiano em destaque

Maio 16, 2023 21:04

As vendas a retalho dos EUA de abril e os relatórios do IPC canadiano estarão no centro das atenções hoje, enquanto os analistas de mercado examinam os dados financeiros provenientes da China. O Bureau Nacional de Estatísticas da China (NBS) informou que as vendas no retalho em abril cresceram anualmente 18,4%, quase 3% abaixo do previsto. O relatório mostrou que a produção industrial aumentou 5,6% na comparação anual, abaixo das expectativas dos analistas.

No Reino Unido, o Office for National Statistics (ONS) anunciou que a taxa de desemprego aumentou no trimestre de janeiro a março, chegando a 3,9%. Segundo o relatório do ONS, o aumento foi impulsionado pelo número de pessoas desempregadas há mais de um ano.

Vendas no retalho dos EUA em abril

O relatório de vendas no retalho dos EUA de abril será publicado pelo US Census Bureau ainda hoje. Especialistas de mercado projetam um aumento mensal de 0,7%. Alguns analistas sugerem que um número positivo de vendas no retalho combinado com um mercado de trabalho forte pode significar que a economia dos EUA pode evitar a recessão.

O Financial Times (FT) informou que “as perspectivas para as vendas no retalho são várias, pois a força contínua no mercado de trabalho e os salários provavelmente sustentarão os gastos do consumidor”.

Canadá: relatórios do IPC de abril

Na quarta-feira, os investidores estarão a aguardar os relatórios de dados do IPC canadiano divulgados pelo Banco do Canadá (BoC) e pelo Statistics Canada. Ambos os relatórios são levados em consideração pelo BoC ao planear a sua política monetária e podem afetar o valor do dólar canadiano em relação a outras moedas.

Analistas de mercado sugerem que o relatório do IPC do BoC provavelmente mostrará a inflação nominal chegar a 3,9% anuais, enquanto os dados do Statistics Canada devem mostrar o IPC cair para 3,7% anuais. A meta do BoC é reduzir a inflação para 2%, o que, segundo os seus analistas, deve acontecer até ao final de 2024. O banco central do Canadá manteve as taxas de juro inalteradas na sua última reunião, mas o governador do BoC deu a entender que os mercados não devem esperar cortes de taxas em breve.

Comissão Europeia: economia da Zona Euro vai crescer mais do que o esperado

Uma pesquisa divulgada pela Comissão Europeia (CE) mostrou que as economias da zona do euro devem crescer mais rápido do que o previsto este ano, apesar dos altos índices de inflação e taxas de juro elevadas. Economistas da CE disseram que os 27 membros da UE cresceriam em média 1% este ano, acima da estimativa anterior de 0,8%. O relatório observou que a previsão de crescimento em 2024 foi elevada de 1,6% para 1,7%.

Em relação à inflação, a pesquisa da CE enfatiza que “a queda nos preços das commodities energéticas está a causar uma queda acentuada nas contas de consumo de energia e na taxa geral de crescimento dos preços desde o pico de outubro, mas a inflação está a acalmar. Como resultado, os mercados aumentaram as expectativas sobre futuros aumentos nas taxas de juro. A pequena contração da inflação em abril sugere que esta também atingiu um pico, mas a convergência para a meta agora deve demorar mais. Uma maior persistência da inflação exigiria que as autoridades monetárias agissem ainda com mais força para conter as pressões inflacionárias.”

Relatório de política monetária do primeiro trimestre de 2023 do PBoC

O Banco Popular da China (PBoC) publicou o seu relatório de política monetária do primeiro trimestre na segunda-feira. Os economistas do PBoC observaram que “o crescimento económico da China provavelmente terá um crescimento acentuado no segundo trimestre de 2023 devido ao baixo efeito de base”, acrescentando que “a política monetária prudente será precisa e vigorosa”.

Segundo o relatório, o conselho de administração do PBoC prometeu “evitar a transmissão de riscos do exterior para a China” e “manter as taxas de juro razoáveis ​​e apropriadas”.

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.