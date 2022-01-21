华尔街出了什么问题？

一月 21, 2022 21:13

今年年初，美国股市表现强劲，在某些情况下甚至破纪录，但最近有所降温。

昨日，美国主要股指全部下跌，S&P 500、道琼斯、Nasdaq 100指数分别下跌0.97%、0.96%、1.07%。

这三个指数最近都公布了创纪录的收盘价，但此后均大幅下跌。S&P 500 指数的收盘新高出现在 1 月 3 日，但昨天的收盘价证实了此后 11 个交易日下跌 5.5%。

对于以科技股为主的Nasdaq 100 指数，数字甚至更糟。11 月 19 日，该指数收盘创下历史新高，但此后大幅下跌 9.2%。

那么，目前华尔街出了什么问题？一句话，不确定性。

尽管市场似乎已基本摆脱了对 Omicron 的大部分担忧，但经济形势仍不明朗。美国的通货膨胀率达到了 40 年来的最高水平，全球供应链的中断加剧了这种情况。近期油价飙升强化了这一事实，许多分析师吹捧今年晚些时候油价将超过每桶 100 美元。

随着通货膨胀率上升，美联储面临越来越大的压力，要求他们采取果断行动，在价格上涨变得根深蒂固之前加以遏制。因此，许多人现在预计美联储将从 3 月开始在今年加息三次。

我们最近写了加息对股票，尤其是科技股的影响，我们目前在华尔街看到的是市场试图对通胀上升和加息前景进行定价。

大型科技公司目前首当其冲，苹果、微软、亚马逊、Meta Platforms（以前的 Facebook）、特斯拉和 Alphabet（谷歌）今年到目前为止都处于亏损状态。以微软为例；尽管昨天因最新收购消息而小幅上涨，但自年初以来，这家科技巨头的股价已下跌 9.8%。

正如我们最近所写的那样，由于其庞大的市值，这些大型科技股在S&P 500 指数和Nasdaq 100 指数中所占的比例都不成比例，因此它们的表现对这两个指数的整体表现产生了重大影响。

只要不确定性持续存在，我们就可以预期美国股市会出现更多波动，而且在我们确定美联储将在未来几个月采取什么行动之前，不确定性肯定会持续存在。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Microsoft 日线图。日期范围：2021 年 5 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日。拍摄日期：2022 年 1 月 20 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Microsoft 周线图。日期范围：2015 年 7 月 19 日至 2022 年 1 月 20 日。拍摄日期：2022 年 1 月 20 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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