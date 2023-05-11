第一季度业绩后交易 Shopify 股票

五月 12, 2023 00:46

Shopify 专有的电子商务平台被全球许多跨国公司用作网上商店和销售点系统。在 2015 年首次公开募股后，股价在 2021 年飙升超过 5,000% 至历史新高。

然而，到 2022 年 10 月，该股暴跌超过 85%。此后，该股上涨了 160% 以上，并且刚刚公布了 2023 年第一财季的业绩。

详细了解收益报告以及分析师对以下股票的预测。

股票： Shopify Invest.MT5 账户交易品种： SHOP 日期： 2023 年 5 月 9 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 64.00 美元 目标水平： 80.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

Shopify 2023 年第一季度业绩细分

以下是 Shopify 最新一季度财报中的一些主要亮点：

不计项目，每股收益 1 美分，预期每股亏损 4 美分

收入较上年同期增长 25% 至 15.1 亿美元，而预期为 14.3 亿美元

商品总销量较上一季度增长 15% 至 496 亿美元

裁员 20%

出售多个部门以专注于核心业务

Shopify 最新财报中的一大惊喜是宣布裁员 20%。首席执行官 Tobi Lütke 通过在公司网站上发布裁员备忘录通知员工。但是，没有详细说明哪些部门会受到影响。

虽然遗憾，但投资者往往喜欢公司精简运营以试图提高利润。去年 7 月，首席执行官还宣布裁员 10%，称他们错误地判断了由大流行引发的电子商务繁荣将持续多久。

除了裁员之外，Shopify 还宣布计划剥离多项业务和资产，以尝试专注于其核心业务，即提供在线销售产品的平台和工具。它正在出售仓库机器人制造商 6 River Systems 和物流部门 Flexport - 尽管没有提供细节。

在撰写本文时，股价因收益报告而上涨，今年以来上涨了 85%。然而，虽然 Shopify 现在将精力集中在其电子商务业务并剥离其他副业，但它现在将更加依赖消费者的健康。

如果经济放缓，那么 Shopify 客户网站的销售额就会减少，这可能会导致订阅和支付增长放缓。因此，跟踪全球经济环境对于分析消费者的健康状况和 Shopify 的未来表现非常重要。

Shopify 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 调查的分析师在过去 3 个月对 Shopify 股票的预测，目前对该股的评级为 12 个买入、21 个持有和 0 个卖出评级。Shopify 股票预测的最高价格水平为 80.00 美元，最低目标价格为 44.00 美元。

Shopify 股票预测的平均目标价为 60.03 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 5 月 9 日

Shopify 股票价格的示例交易理念

Shopify 股价的示例交易思路如下：

在突破 64.00 美元时买入股票，以考虑当前的波动性。

目标价略低于分析师的最高目标价 80.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Shopify 股票： 如果达到目标 = 160.00 美元的潜在利润 (80.00 美元 - 64.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到经济环境的不确定性。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

使用 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元起。这意味着购买 10 股 Shopify 股票将产生 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 的佣金以执行单边交易。

最低交易费为 1 美元。 因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Shopify。每月。日期：2015 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 9 日，拍摄于 2023 年 5 月 9 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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