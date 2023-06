BoC decide taxas de juro, Exportações em queda na China

Junho 07, 2023 22:06

A decisão sobre as taxas de juro do Banco do Canadá (BoC) está prevista para hoje, os relatórios de crescimento do PIB do Japão e da zona do euro para o primeiro trimestre de 2023 estarão entre os relatórios de dados financeiros mais importantes para o resto da semana.

As exportações chinesas caíram 7,5% em maio pela primeira vez nos últimos 3 meses, superando as expectativas de uma pequena queda de 0,4%, como havia previsto uma pesquisa da Reuters. As importações caíram 4,5%, embora analistas de mercado esperassem queda de 8,0%.

Dados do Australian Bureau of Statistics (ABS) mostraram que o PIB do país cresceu 2,3% anualmente no primeiro trimestre de 2023, um pouco abaixo das expectativas dos analistas. Analistas da ABS observaram que “este é o sexto aumento consecutivo no PIB trimestral, mas o crescimento mais lento desde as restrições do Covid-19 Delta no trimestre de setembro de 2021”.

Decisão sobre Taxas de Juro do Banco do Canadá

No final desta tarde, o BoC anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Economistas sugerem que, embora o conselho do BoC tenha prometido interromper o aperto da política monetária, o aumento da inflação pode afetar a sua próxima decisão.

De acordo com um relatório da Reuters, os analistas de mercado sugerem que há quase 40% de probabilidade para um aumento de 25 pontos-base hoje, uma probabilidade de mais de 80% para um aumento em julho, e estes precificam um outro auento em setembro. Uma pesquisa da Reuters mostrou que cerca de 65% dos economistas entrevistados esperam que o BoC mantenha as taxas inalteradas pelo restante de 2023.

Os analistas do Scotiabank disseram que “o Banco do Canadá deixou bastante claro que a sua manutenção condicional desde janeiro se baseava em desenvolvimentos conforme as suas expectativas. Isso claramente não tem sido o caso. A ação decisiva já deveria ter sido entregue, mas atrasar mais até julho apenas para desaparecer nos feriados de agosto perderia um tempo precioso para enviar uma mensagem concreta”.

Crescimento do PIB do Japão no primeiro trimestre de 2023

O governo japonês divulgará dados sobre o crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano na quinta-feira. Analistas de mercado apontam que o PIB japonês cresceu 0,5% trimestralmente e 1,6% anualmente.

Os analistas do UOB que examinaram os dados preliminares do PIB referiram no seu relatório: “O ímpeto de crescimento do Japão no 1T foi mais forte do que o previsto, pois subestimamos o impacto da reabertura no consumo privado e o salto surpreendente nos gastos das empresas, enquanto a queda nos preços das commodities ajudou ainda mais a cortar a crescente conta de importações do país. Mas a procura externa mais fraca (à medida que os mercados externos continuaram a desacelerar) continuou a atrasar a recuperação das exportações, exercendo um problema no crescimento geral”.

PIB da zona do euro no relatório do primeiro trimestre de 2023

O Eurostat deverá anunciar os dados do PIB da zona do euro na quinta-feira. Analistas de mercado apontam que o PIB manteve-se estável no primeiro trimestre do ano na comparação trimestral e cresceu 1,2% na comparação anual.

Os analistas do ING não pareciam otimistas em relação à economia da zona do euro no relatório publicado a 1 de junho. “O crescimento da zona do euro decepcionou no primeiro trimestre. Embora a queda dos preços da energia e o aumento dos salários devam apoiar o consumo, a reabertura suave da China, as condições monetárias mais rígidas e a iminente recessão nos EUA pesarão no crescimento e levarão a economia para perto de uma paralisação até o final do ano. São principalmente os serviços que estão a prosperar atualmente. O setor manufatureiro está a lutar com excesso de stock, enquanto a construção é prejudicada por taxas de juro mais altas”. observam estes no seu relatório.

Inflação do IPC da China em maio de 2023

Os dados de inflação do IPC chinês para maio serão os últimos divulgados da semana. Os analistas prevêem que a inflação do IPC permaneceu inalterada em 0,1% na comparação anual, enquanto caiu para -0,1% na comparação mensal. Alguns economistas acreditam que o crescimento econômico chinês estagnou nos últimos meses após a reabertura da economia.

Os dados mais recentes mostraram que o desemprego juvenil atingiu 20% em abril. Comentando sobre números econômicos fracos, analistas de mercado disseram aos repórteres da CNBC que “a ausência de uma recuperação auto-sustentada na China hoje é principalmente um fenômeno cíclico, não estrutural. A história sugere que a preocupação com a ‘japonificação’ diminuirá assim que a recuperação se tornar mais arraigada.”

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.