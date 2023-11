Governador do BoE diz que é cedo para cortes, foco nas declarações de outono

Novembro 22, 2023 23:36

A atenção muda para o Reino Unido, uma vez que o Governador do Banco de Inglaterra deixou a porta aberta para um maior aperto da política monetária, enquanto os economistas estão prontos para ouvir a Declaração de Outono do Chanceler do Reino Unido no final da tarde.

Algumas reportagens da comunicação social indicam que a Declaração de Outono poderá incluir cortes de impostos, bem como uma repressão aos benefícios. O conteúdo da Declaração de Outono poderá influenciar o valor da libra esterlina face aos seus concorrentes.

Governador do BoE diz que é muito cedo para cortar taxas

Durante as suas observações perante o Comité do Tesouro, o Governador do BoE, Andrew Bailey, sugeriu que os mercados subestimassem o risco de inflação persistente. O chefe do BoE pareceu “hawkish”, dizendo que seria demasiado cedo para considerar cortes nas taxas de juro, enquanto Catherine Mann, membro do MPC, observou que “acho que as acções falam mais alto do que palavras, especialmente quando se lida com os mercados. Esta é uma das principais razões pelas quais acredito que é importante agir, demonstrando compromisso com o objetivo”, o que implica que novos aumentos das taxas podem ser uma opção.

Andrew Bailey disse que o banco central do Reino Unido foi um dos primeiros a aumentar os custos dos empréstimos e acrescentou que todos deveriam concentrar-se na meta de inflação de 2%, rejeitando a ideia de estabelecer uma nova meta de cerca de 3% que acomodasse as actuais condições financeiras. Como resultado dos comentários dos decisores políticos do BoE, a libra subiu, atingindo o máximo de dois meses face ao dólar americano.

Ata do RBA mostram vontade de agir contra a inflação

O Reserve Bank of Australia (RBA) divulgou a ata da sua última reunião do conselho de administração na terça-feira. Os analistas de mercado examinaram minuciosamente o conteúdo e observaram que os decisores políticos do RBA parecem estar dispostos a tomar novas medidas para controlar as pressões inflacionistas. A acta mostrou que o RBA aumentou os custos dos empréstimos em 7 de Novembro para contrariar uma mentalidade crescente entre as empresas de que os aumentos de custos poderiam ser transferidos para os seus clientes.

Os membros do conselho observaram que o aumento dos preços das casas no país pode indicar que a política monetária não foi especialmente restritiva e sublinharam que a taxa de juro de referência permanece mais baixa quando comparada com outras economias.

Ministros da OPEP+ reúnem-se neste fim de semana para discutir produção de petróleo

Os ministros da energia da OPEP+ deverão reunir-se este fim de semana para discutir os níveis de produção de petróleo e ajustar as suas políticas em conformidade. Alguns analistas de matérias-primas alertaram que mais cortes na produção de petróleo poderão estar a caminho, especialmente por parte da Arábia Saudita, enquanto os EUA aumentaram a sua própria produção para cobrir o défice causado pelas decisões da OPEP+ nos últimos meses.

Analistas do JP Morgan referiram no seu relatório que os preços do petróleo bruto Brent podem permanecer estáveis ​​em 2024, com média de $83 dólares por barril. O mesmo relatório prevê que os preços do petróleo rondam os 75 dólares por barril em 2025. Os economistas do JP Morgan esperam que a Rússia e a Arábia Saudita prolonguem os seus cortes voluntários de produção/exportação até ao primeiro trimestre de 2024.

