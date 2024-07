Como operar o Citigroup após desempenho do segundo trimestre de 2024

Julho 19, 2024 01:46

O Citigroup é um banco de investimento multinacional americano e uma empresa de serviços financeiros. É uma das maiores instituições bancárias do mundo, com operações em mais de 160 países. Fundado em 1998, o banco passou por uma reestruturação significativa devido ao impacto da crise financeira de 2008.

Saiba mais sobre o desempenho fiscal do segundo trimestre de 2024 do Citigroup e o que os analistas preveem para a ação abaixo.

Ação: Citigroup Inc. Símbolo para a conta Invest.MT5: C Data da ideia: 16 de julho 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de entrada: $67 Preço-alvo: $85 Tamanho da posição para a conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho fiscal Q2 2024 do Citigroup

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do segundo trimestre fiscal de 2024 do Citigroup:

Lucro por ação de $1,52 contra $1,39 dólares esperados;

Receita de $20,14 bilhões contra $20,07 bilhões de dólares esperados;

Lucro líquido aumentou 10% em relação ao ano anterior;

Receita de trading de ações aumentou 37% para $1,5 bilhões de dólares;

Receita do banco de investimento aumentou 60% para $853 milhões de dólares.

O Citigroup superou as expectativas dos analistas na maioria dos indicadores financeiros. Um aumento no trading de derivados e nos saldos de hedge funds aumentou a sua divisão de ações, enquanto um aumento na atividade de IPO e fusões aumentou a divisão de banco de investimento.

O banco viu uma queda de 3% na receita de renda fixa para $3,6 bilhões de dólares, devido à menor atividade em trading de taxas de juro no mercado de câmbio. A CEO do Citigroup, Jane Fraser, tem trabalhado para simplificar a estrutura de gestão do banco e reduzir custos. O banco prometeu cortar 20.000 empregos até 2026.

Até agora, reduziu o número de funcionários em 11.000. Embora o plano tenha ajudado a aumentar a receita do banco, há preocupações sobre maiores perdas na sua divisão de cartões de crédito. Mesmo sendo o terceiro maior banco dos EUA em ativos, experimentou uma queda de 74% nos lucros de cartões de crédito e banco de consumo, em comparação com o ano passado.

Se isso for um sinal de enfraquecimento do crescimento do consumidor, isso pode pesar no preço das ações do banco. Os resultados do banco também incluíram uma multa de $136 milhões por não cumprir a regulamentação para melhorar a gestão de dados e controles de risco. Isso também pode pesar no preço das ações se não conseguir apaziguar os reguladores.

Isso levou a uma classificação mista dos analistas, como mostrado abaixo.

Previsão das ações do Citigroup - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações do Citigroup nos últimos 3 meses, atualmente há 10 classificações de compra, 7 de manutenção e 0 de venda para a ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações do Citigroup é $85 dólares, com o menor preço-alvo em $60 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações do Citigroup é $70.15 dólares.

Fonte: TipRanks, 16 de julho de 2024

Uma ideia de trading para o preço das ações do Citigroup

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações do Citigroup poderia ser o seguinte:

Comprar a ação numa quebra acima de $67 dólares para permitir a volatilidade;

Alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $85 dólares;

Manter o risco baixo, no máximo 5% da sua conta total;

Período: 1 a 6 meses;

Se comprar 10 ações do Citigroup: Se o alvo for atingido = $180 dólares de lucro potencial [($85,00 - $67,00) * 10 ações].



Lembre-se que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. De fato, pode até descer muito antes de subir, especialmente porque as receitas da empresa estão altamente correlacionadas com a saúde do consumidor.

Certifique-se de exercitar uma boa gestão de risco e de sempre saber quanto poderia perder potencialmente numa operação e os riscos envolvidos, assim como os custos.

Como comprar ações do Citigroup em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Citigroup. Mensal. Data: janeiro de 2018 a julho de 2024, registrado em 16 de julho de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações do Citigroup pode ter outro comportamento?

Lembre-se que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão pessoal e experiência do autor.

