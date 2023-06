Operar com a Coroa Sueca: O que deve saber sobre a moeda?

Junho 27, 2023 02:42

Quantos de vocês sabem que a moeda da Suécia é a coroa sueca? Provavelmente poucos como a coroa sueca (SEK) não é tão popular quanto o euro ou a libra esterlina, enquanto a Suécia é mais conhecida por alguns de seus negócios famosos, como IKEA, H&M, Volvo, Saab etc.

A Suécia e a Dinamarca mantiveram suas moedas individuais em vez de aderir ao euro, pois isso os ajuda a controlar suas políticas monetárias sem ter que seguir as diretrizes do Banco Central Europeu (BCE), embora devam estar de acordo com as diretrizes da União Europeia em relação à dívida pública etc.

Neste blog, compartilharemos algumas informações valiosas sobre a coroa sueca e ajudaremos você a expandir sua mentalidade comercial.

Coroa sueca: a moeda de uma economia pequena, mas forte

A Suécia tem uma população de apenas 10,4 milhões de pessoas, mas sua economia ocupa o 25º lugar em nível global e o 11º na Europa. A economia da Suécia é uma economia altamente desenvolvida voltada para a exportação, auxiliada por madeira, energia hidrelétrica e minério de ferro. A Suécia tem uma das forças de trabalho mais bem educadas e treinadas em tecnologia do velho continente e atraiu muitas corporações importantes de todo o mundo que a incluíram em seus planos de investimento para aproveitar seu vasto potencial.

A coroa sueca é a 11ª moeda mais negociada no mundo, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central sobre mercados de câmbio e derivativos de balcão (OTC). A Krona, que significa coroa em sueco, substituiu o riksdaler em 1873. A taxa de câmbio da coroa sueca depende da política monetária implementada pelo Riksbank, o banco central mais antigo do mundo e o terceiro banco mais antigo fundado em 1688. Deve-se notar que o Riksbank foi estabelecido pelo Riksdag dos Estados e era totalmente independente da autoridade do rei, que desempenhou um papel fundamental no fechamento do banco predecessor do Riksbank devido ao excesso de impressão de notas.

A política monetária do Riksbank e a coroa sueca

Analisando os gráficos da taxa de câmbio do euro para a coroa sueca (SEK-kr), podemos ver que a moeda da Suécia registrou uma alta de 4 anos em relação à moeda única em 1º de outubro de 2021, sendo negociada a 9,91 kr. No entanto, desde então, o euro ganhou terreno e reverteu as perdas, sendo negociado a 11,74 kr em 22 de junho de 2023.

Representado: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Mensal EUR SEK.

Intervalo: 1 de janeiro de 2018 a 22 de junho de 2023. Data capturada: 22 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

O conselho do banco central da Suécia se reunirá em 29 de junho para decidir sobre as taxas de juros. Alguns economistas sugerem que o Riksbank tentará reduzir o ritmo de aumento das taxas avançando com um aumento de 25 pontos base.

Representado: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário EUR SEK.

Intervalo: 22 de março de 2023 a 22 de junho de 2023. Registo: 22 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Deve-se notar que o conselho decidiu em abril elevar as taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto as atas da reunião revelaram que os formuladores de políticas não hesitariam em apertar ainda mais a política monetária se os relatórios de dados justificassem o movimento.

ING: Coroa sueca provavelmente permanecerá vulnerável

Os analistas de câmbio do ING sugeriram em um relatório que os movimentos do Riksbank podem não ser suficientes para apoiar a coroa. “As mensagens falcões foram indiscutivelmente a principal ferramenta do Riksbank para apoiar o SEK, e é difícil ver essa narrativa sendo reconstruída em junho, especialmente se a inflação continuar se movendo na direção certa. Como o próprio Floden admitiu recentemente, o Riksbank pode querer uma moeda mais forte, mas não há muito que possa fazer a respeito. Mais fraqueza do SEK pode levar o Riksbank a considerar uma intervenção FX, mas enfatizamos várias vezes como uma intervenção ameaçadora parece mais provável para nós do que realmente implantá-la, dada a munição relativamente baixa em termos de reservas”, observam eles em um relatório divulgado em 18 de maio.

Comentando sobre a próxima reunião do conselho, os economistas do banco holandês disseram que a declaração pós-reunião pode deixar a porta aberta para novos aumentos de juros. “Tendo subido as taxas em 50 pontos-base em abril, o Riksbank da Suécia provavelmente reduzirá o ritmo para um movimento de 25 pontos-base em 29 de junho. Com novas previsões para a reunião deste mês, a questão é se os formuladores de políticas tentarão atingir o topo em seu ciclo de taxas de juros ou apontar para mais altas no outono. Embora suspeitemos que o banco possa não ser tão explícito sobre a alta novamente em setembro como foi em abril, a projeção de taxa de juros recém-divulgada provavelmente manterá a porta aberta para outro movimento, se necessário.”

Swedbank: Krona pode começar a se fortalecer no longo prazo

Falando ao site de notícias ERR da Estônia, o economista-chefe do Swedbank, Tõnu Mertsina, disse que, embora a coroa tenha caído para uma mínima recorde em relação ao euro, ele prevê um aumento no longo prazo.

Mertsina disse que o valor da coroa em relação aos seus concorrentes depende do estado da economia sueca e da maneira como o Riksbank implementará sua política monetária, acrescentando que o aumento das taxas de juros representa perigos significativos para a economia sueca e os investidores ficaram cautelosos da coroa sueca.

Coroa sueca: gerencie os riscos de negociação com as ferramentas certas

A coroa sueca pode não ser uma das moedas mais populares para negociar em mercados globais, como o dólar americano ou a libra esterlina, mas pode ser usada por alguns traders como uma opção de diversificação de portfólio. A coroa sueca não aparece nas manchetes das notícias financeiras, então os traders teriam que realizar uma pesquisa mais aprofundada se quiserem incluir a moeda sueca em suas estratégias.

Independentemente da popularidade da coroa sueca, negociar forex e outros instrumentos envolve risco. Os comerciantes iniciantes podem não ter as habilidades ou experiência para formar uma estratégia que minimizaria as perdas se os mercados se movessem contra eles. Portanto, os comerciantes iniciantes podem estar ainda mais expostos ao perigo de perder fundos valiosos no processo.

As ferramentas de gerenciamento de riscos podem ser usadas para reduzir o risco, a ansiedade e o estresse. Os comerciantes iniciantes que não estão acostumados a usá-los podem aprender de várias maneiras. Os corretores on-line oferecem webinars educacionais, artigos e e-books que os comerciantes iniciantes podem acessar e aproveitar o conhecimento de profissionais experientes. Utilizar as ferramentas de gerenciamento de risco da maneira correta permite que os traders iniciantes criem seus próprios planos de negociação sem comprometer os fundos que os desviariam de atingir seus objetivos financeiros.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.