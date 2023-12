RBA mantém taxas inalteradas, preço do ouro recua depois de máximo recorde

Dezembro 06, 2023 00:05

O Reserve Bank da Australia decidiu manter as suas taxas de juro inalteradas, tal como foi amplamente antecipado pelos economistas. Entretanto, os preços do ouro pairam acima da marca dos 2030 dólares por onça na manhã de terça-feira, devido à fraqueza do dólar americano e às discussões sobre as taxas de juro. Deve-se notar que os preços do ouro atingiram um máximo recorde de $2150 por onça na segunda-feira.

Decisão do RBA sobre a taxa de juro

O RBA manteve os custos dos empréstimos inalterados, em linha com as expectativas. Na declaração pós-reunião, a Governadora do RBA, Michele Bullock, disse que “se é necessário um maior aperto da política monetária para garantir que a inflação regresse ao objectivo num prazo razoável dependerá dos dados e da evolução da avaliação de risco. Manter a taxa monetária estável nesta reunião dará tempo para avaliar o impacto dos aumentos nas taxas de juro sobre a procura, a inflação e o mercado de trabalho.”

O conselho de administração do RBA observou que existem incertezas relativamente aos desfasamentos no efeito da política monetária, mas acrescentou que “as condições no mercado de trabalho também continuaram a melhorar gradualmente”. A decisão do RBA sobre a taxa de juro enfraqueceu o dólar australiano face ao dólar americano, perdendo 0,70% do seu valor na manhã de terça-feira.

Ouro atinge recorde na segunda-feira e recua na terça

Os preços do ouro subiram acima dos 2150 dólares na segunda-feira, à medida que as tensões geopolíticas no Médio Oriente e a possibilidade de cortes nas taxas de juro parecem forçar os investidores a ajustarem as suas carteiras, investindo no chamado ativo 'porto seguro', ou safe haven em inglês. Economistas da BMI, uma filial da Fitch Solutions, sugeriram que “acreditamos que os principais factores que impulsionarão o ouro em 2024 serão os cortes nas taxas de juro por parte da Fed dos EUA, um dólar americano mais fraco e elevados níveis de tensão geopolítica”.

O Conselho Mundial do Ouro sugeriu num inquérito que sete em cada dez bancos centrais pretendem aumentar as suas reservas nos próximos 6 meses. Em declarações aos repórteres da CNBC, os analistas do UOB disseram que “o recuo previsto tanto no dólar americano como nas taxas de juro ao longo de 2024 são os principais impulsionadores positivos para o ouro. O ouro teve uma alta de Natal e esperamos que isso continue até ao final deste ano.”

Relatório do PIB da Austrália no terceiro trimestre de 2023

O Australian Bureau of Statistics (ABS) divulgará a sua pesquisa do PIB do terceiro trimestre de 2023 na manhã de quarta-feira. Os economistas esperam que a taxa de crescimento do PIB seja de 0,4% numa base trimestral, igualando o valor do segundo trimestre. Em bases anuais, os analistas de mercado esperam que a taxa atinja 1,8%, inferior aos 2,1% registados no trimestre anterior.

O Reserve Bank da Austrália (RBA) parou com os aumentos das taxas de juro, avaliando as condições económicas no maior país da Oceânia. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) observou na semana passada que o RBA provavelmente concluiu o seu plano de política de aperto monetário, acrescentando que a inflação global deverá cair para o intervalo alvo até ao final de 2025.

Relatório PMI de Serviços ISM dos EUA

O Institute for Supply and Management (ISM) publicará os seus dados do PMI de serviços para o mês de novembro no final do dia. Os analistas de mercado sugerem que o PMI ficará em 52,0, ligeiramente acima da leitura de Outubro, indicando que o sector dos serviços expandiu mais uma vez, apesar das condições adversas.

Na semana passada, o responsável da Fed, Jerome Powell, disse que a economia dos EUA estava a abrandar de acordo com o plano do banco central, acrescentando que o conselho não hesitaria em apertar ainda mais a sua política monetária se fosse necessário.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba mais como essa abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders experientes. Assista e aprenda com sessões de trading em tempo real.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que tal análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.