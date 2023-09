Relatórios do PIB dos EUA e do Reino Unido ganham atenção dos investidores

Setembro 27, 2023 23:56

Os relatórios do PIB dos EUA e do Reino Unido para o segundo trimestre do ano estão entre as mais importantes divulgações de dados financeiros para o resto da semana. O debate entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento governamental continua com um potencial encerramento iminente.

De acordo com uma sondagem da Reuters, a maioria dos economistas do City acredita que o Banco de Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juro pela última vez neste ciclo. 47 dos 62 analistas inquiridos previram que o BoE deixará as taxas de juro inalteradas novamente em 5,25% na sua próxima reunião em Novembro. A pesquisa da Reuters também disse que as taxas do BoE deverão permanecer inalteradas pelo menos até julho próximo, antes de cair para 4,75% no final de 2024.

Um relatório do Australian Bureau of Statistics (ABS) mostrou que o Índice de Preços do Consumidor (IPC) mensal da Austrália aumentou 5,2% no ano até agosto de 2023, em comparação com o aumento anual de 4,9% observado em julho. Os analistas de mercado sugerem que o Reserve Bank of Australia (RBA) poderá ser forçado a discutir outro aumento das taxas enquanto tenta combater a inflação.

Relatório do PIB dos EUA no segundo trimestre de 2023

Espera-se que o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgue os dados do PIB do país para o segundo trimestre de 2023. Os economistas prevêem que a economia dos EUA tenha expandido 2,1% numa base trimestral, seguindo o exemplo da taxa de crescimento do primeiro trimestre. Os decisores políticos do Comité Federal de Mercado Aberto aumentaram a projecção do PIB para 2,1% para 2023, uma melhoria notável em relação ao crescimento de 1,0% projectado em Junho e expandindo 1,5% em 2024.

A Reserva Federal também reduziu a taxa de desemprego prevista para 2023, o que, combinado com a previsão atualizada do PIB, sugere que taxas mais elevadas poderão persistir durante mais tempo do que o inicialmente esperado.

A agência de classificação global Moody’s avaliou em alta as previsões do PIB dos EUA no seu último relatório. Os analistas da Moody’s observaram que “aumentamos a nossa previsão de crescimento para a economia dos Estados Unidos para 1,9% em 2023, de 1,1% na nossa previsão de maio, reconhecendo o forte impulso económico subjacente”, e mantivemos as previsões de crescimento dos EUA de 1,0% para 2024.

Relatório do PIB do Reino Unido no segundo trimestre de 2023

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará os seus dados do PIB do segundo trimestre do ano na manhã de sexta-feira. Os analistas de mercado sugerem que a taxa de crescimento do PIB poderá atingir 0,2% e 0,4% numa base trimestral e anual, respetivamente. O relatório é importante porque os dados recentes mostram que a economia do Reino Unido luta para evitar a recessão.

A última Perspectiva Económica do Reino Unido da KPMG, publicada a 25 de setembro, refere que as altas taxas de juro, a incerteza contínua e a baixa produtividade poderiam fazer com que o Reino Unido lutasse para manter a cabeça acima da água no segundo semestre do ano, com o crescimento do PIB previsto em 0,4% em 2023. e 0,3% em 2024.

Dados do IPC de Tóquio para setembro de 2023

O Departamento de Estatísticas Japonês divulgará dados sobre a inflação do IPC de Tóquio na sexta-feira. Os economistas prevêem que a inflação básica do IPC de Tóquio chegue a 2,6%, numa base anual, em Setembro. Deve-se notar que a inflação base do IPC de Tóquio atingiu 2,8% em agosto.

A ata do Banco do Japão (BoJ) refere que o conselho discutiu se os aumentos salariais poderiam continuar enquanto os lucros permanecem fracos para muitas empresas.

