Decisões de Taxa de Juro: Reserva Federal e Banco do Japão em Foco

Junho 13, 2024 02:13

Todos os olhos estão voltados para o Reserva Federal (Fed) dos EUA, que deverá anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro mais tarde hoje. Poucas horas antes disso, os economistas terão a oportunidade de analisar o relatório de inflação do IPC dos EUA para o mês de maio. Do outro lado do Pacífico, o Banco do Japão (BoJ) terá sua reunião de política monetária na sexta-feira.

No Reino Unido, a taxa de crescimento económico foi de 0% em abril, de acordo com os dados publicados na quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento estagnasse, depois de a economia ter crescido 0,4% em março. O Banco da Inglaterra terá sua reunião de política monetária no dia 20 de junho.

Na China, a inflação do IPC aumentou 0,3% em maio em termos anuais, igualando o valor de abril, conforme mostraram hoje os dados do Departamento Nacional de Estatísticas (NBS). O valor de maio ficou abaixo do aumento de 0,4% previsto em uma pesquisa da Reuters.

Decisão da Taxa de Juro da Fed

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) anunciará sua decisão sobre as taxas de juros mais tarde hoje. A maioria dos economistas prevê que o Fed manterá os custos de empréstimos inalterados, já que uma série de relatórios de dados indica que a economia ainda está aquecida. A Ferramenta FedWatch do CME parece confirmar a previsão, atribuindo 99,4% de probabilidade de o Fed não alterar sua política monetária hoje. As taxas estão atualmente no nível mais alto dos últimos 23 anos.

Economistas do ING destacam que o conselho do Fed precisaria ver um mercado de trabalho em arrefecimento e uma queda na inflação antes de fazer um movimento para reduzir as taxas de juros. Em seu relatório, eles observam: “Portanto, se obtivermos a combinação de inflação mais fria, um mercado de trabalho mais frouxo e crescimento estagnado dos gastos dos consumidores, acreditamos que o Fed realmente procurará mover a política monetária de “restritiva” para “ligeiramente menos restritiva” com cortes de 25pb nas taxas nas reuniões do FOMC de setembro, novembro e dezembro.”

Decisão da Taxa de Juro do Banco do Japão

O conselho de governo do BoJ se reunirá na sexta-feira para decidir sobre questões de política monetária. Segundo as previsões dos economistas, o banco central do Japão não deverá alterar sua postura sobre as taxas após a reunião do conselho.

Um relatório da Nikkei Asia sugeriu que o BoJ considerará reduzir suas compras mensais de aproximadamente 6 trilhões de ienes em títulos do governo japonês. Uma fonte do BoJ citada pela Nikkei Asia disse que “mesmo que o banco central decida reduzir suas compras na próxima semana, o programa deve ser mantido como uma ferramenta para responder a aumentos acentuados nas taxas de juros.”

Economistas do ING veem um aumento da taxa ocorrendo em julho, conforme escreveram em seu relatório: “Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas inalteradas na reunião de sexta-feira, mas a última tendência de inflação apoia nossa visão de que o BoJ provavelmente responderá com um aumento de taxa já em julho, mais cedo do que o mercado acredita.”

