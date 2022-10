Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khác biệt

October 18, 2022 09:42

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu chính sách tiền tệ khác biệt của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) so với các ngân hàng trung ương lớn khác giữa cơn lốc lạm phát toàn cầu. Lập trường bồ câu của Thống đốc BoJ - Haruhiko Kuroda - được coi là tiên phong hoặc mạo hiểm tùy thuộc vào quan điểm về chính sách tiền tệ của từng người.

Số phận đầy cám dỗ khi đồng Yên yếu như vậy dễ bị tổn thương trước môi trường trao đổi tiền tệ đầy thách thức, trong đó USD đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ so với đồng Yên trong tháng này. Một trong những rủi ro lớn nhất với đồng Yên là tình trạng bán tháo đồng Yên trên thị trường tiền tệ. Điều này có thể dẫn đến sức chi tiêu của người tiêu dùng ở Nhật Bản yếu hơn và đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng trong ngắn hạn đến trung hạn.

Trong những trường hợp khác nhau, đồng Yên yếu hơn sẽ dẫn đến thặng dư thương mại lớn hơn cho Nhật Bản vì nó sẽ hỗ trợ xuất khẩu cao hơn. Tình hình hiện nay khó khăn hơn do chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng cao đang làm xói mòn cán cân thương mại của nước này, giảm từ mức 229 tỷ Yên trước đó xuống còn 58,9 tỷ Yên, mức thấp nhất được ghi nhận trong tháng 8.

Giữa hai ngưỡng an toàn của USD và JPY, tín hiệu USD hiện đang vô cùng sáng giá khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất - với lý do chính đáng. Có vẻ như lạm phát cơ bản ở Mỹ sẽ không giảm trong ngắn hạn sau khi số liệu CPI tháng 9 cho thấy lạm phát cơ bản ở mức 0,6%, không thay đổi so với tháng trước. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên 6,6% vào tháng 9; so với 6,3% vào tháng 9 năm ngoái.

So với nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế Nhật Bản thích nghi với giảm phát hơn là lạm phát. Nói một cách tương đối, tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản là 3% trong tháng 8, vẫn dưới mức cao nhất trong 10 năm là 4% được thấy vào năm 2014. Trong khi lạm phát đang tăng lên, nó chỉ ở mức thấp hơn một nửa mức được thấy ở các nền kinh tế như Mỹ, EU và Anh tại thời điểm viết bài.

Kỳ vọng đối với báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản được công bố vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 10, là lạm phát cơ bản sẽ đạt 3% trong tháng 9 so với 2,8% của cùng kỳ năm ngoái.

Liệu luận điệu bồ câu có chuyển sang diều hâu?

Lạm phát cơ bản phải đạt đến mức nào để BoJ bắt đầu rời bỏ lập trường bồ câu của mình? Một kịch bản là mức 4%, cao nhất kể từ năm 2014. Kết hợp với giá nhiên liệu nhập khẩu cao gây áp lực cho các nhà hoạch định chính sách tài khóa, lạm phát cơ bản từ 4% trở lên có thể khiến BoJ cân nhắc lập trường của mình. Đây là một kịch bản ngày càng có khả năng xảy ra nếu dự báo lạm phát cơ bản của tháng 9 trở nên chính xác và tỷ lệ tiếp tục tăng.

Các thương nhân và nhà đầu tư cũng đang để mắt đến các biện pháp can thiệp của BoJ vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng Yên. Cho đến nay, ngân hàng trung ương đã bước vào tháng trước để cân bằng sự biến động trên thị trường đồng Yên với mức 2,8 nghìn tỷ JPY. Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki cho biết Nhật Bản đã sẵn sàng thực hiện các hành động thích hợp để đồng Yên vượt qua biến động.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoJ

Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoJ diễn ra từ 27-28 / 10. Liệu ngân hàng trung ương có duy trì lãi suất chủ chốt ở mức âm 0,1%, mức đã có kể từ năm 2016? Nếu lạm phát lõi tăng cao hơn dự kiến ​​vào tháng 9, có thể có những tín hiệu mới từ BoJ, vì vậy đây là cuộc họp quan trọng mà các nhà giao dịch cần theo dõi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.