Đồng EUR được hỗ trợ khi Mỹ giảm lạm phát, Dữ liệu Trung Quốc đáng quan tâm

December 15, 2022 04:53

Lạm phát giảm ở Mỹ đã hỗ trợ đồng EUR sau khi các thị trường định giá đồng USD yếu hơn do kỳ vọng rằng Fed sẽ nới lỏng các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Trong khi đó, lạm phát ở Anh có dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 11 sau kết quả mới nhất là 10,7%, giảm từ 11,1% trong tháng 10.

Trong các diễn biến toàn cầu khác, chúng tôi đang xem báo cáo Sản xuất Công nghiệp của Trung Quốc cho tháng 11, vào thứ Năm. Sự đồng thuận của thị trường dự đoán mức tăng hàng năm là 3,6% so với mức 5% trước đó. Trung Quốc bắt đầu rút khỏi chính sách không khoan nhượng với COVID-19 vào đầu tháng 12, do đó, các tác động có thể sẽ xuất hiện trong một số báo cáo sản xuất công nghiệp tiếp theo. Trung Quốc sẽ tăng tốc độ sản xuất công nghiệp nhanh như thế nào? Câu trả lời có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa tăng trưởng toàn cầu và suy thoái toàn cầu trong quý tới.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kém lạc quan hơn về tăng trưởng ở Châu Á và gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này từ 4,3% xuống 4,2% vào năm 2022. Kỳ vọng tăng trưởng của ADB cho năm 2023 đã được điều chỉnh giảm từ 4,9% xuống 4,6%. Những lý do đằng sau triển vọng mờ nhạt hơn là do thắt chặt tiền tệ toàn cầu, chiến tranh ở Ukraine và áp lực COVID-19 đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ba tình huống nghiêm trọng này trong nền kinh tế thế giới dường như sẽ tiếp tục kéo dài sang quý tiếp theo, ảnh hưởng đến tăng trưởng ở Trung Quốc và khu vực rộng lớn hơn.

Trong số các yếu tố này, ít nhất một yếu tố – các hạn chế do COVID của Trung Quốc – đang dần biến mất và có thể lập luận rằng việc thắt chặt tiền tệ toàn cầu sẽ dần nới lỏng cùng với các dấu hiệu đáng khích lệ là lạm phát đang giảm. Đối với tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với giá năng lượng, chi phí dầu thô cũng đang giảm vào thời điểm viết bài này, phần lớn là do kỳ vọng về sự suy giảm toàn cầu. Về mặt tích cực, tăng trưởng ở châu Á được hỗ trợ bởi sự bùng nổ trong lĩnh vực hàng không và khách sạn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh và du lịch nghỉ dưỡng tăng sau COVID.

Vào thứ Năm, sẽ có một bản cập nhật về Doanh số bán lẻ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ. Bị áp lực bởi giá cả cao, doanh số bán lẻ được dự báo giảm 0,1% trong tháng 11 so với 1,3% trong tháng 10. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ cho tháng 11 năm 2022 dự kiến ​​sẽ giảm xuống 7,9% so với 8,3% của cùng kỳ năm 2021.

Số liệu doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Sáu và dự kiến ​​sẽ giảm từ 0,6% trong tháng 10 xuống 0,3% trong tháng 11. So sánh hàng năm có vẻ nhiều mây hơn so với hàng tháng; doanh số bán lẻ trong tháng 11 được dự báo ở mức âm 5,6% so với mức âm 6,1% trong cùng kỳ năm ngoái.

