May 25, 2021 19:55

Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, các dữ liệu kinh tế vĩ mô khác nhau từ Đức cho thấy một tín hiệu khác. Dù trên thực tế, GDP của Đức bị sụt giảm, nhưng niềm tin của người tiêu dùng đã tốt hơn so với kỳ vọng của đồng thuận thị trường.

Cụ thể, GDP của Đức đã giảm 1,8% trong quý đầu tiên của năm, khiến GDP cả năm rơi vào mức âm 3,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Sự sụt giảm này bắt nguồn từ các biện pháp hạn chế và kéo dài mà Thủ tướng chính phủ Merkel đã thực hiện trong mùa đông để cố gắng ngăn chặn và kiểm soát đại dịch. Hành động này gây tác động tiêu cực đến tiêu dùng trong quý đầu tiên và dẫn đến kết quả không được như kỳ vọng của đồng thuận thị trường.

Dữ liệu trên trái với các kết quả khả quan của Đức liên quan đến kỳ vọng hiện tại và tương lai, vì chỉ số Ifo về niềm tin kinh doanh trong tháng 5 đạt mức 99,2 điểm so với 98,2 điểm kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ báo tình hình hiện tại ở Đức cũng vượt kỳ vọng của đồng thuận thị trường, đạt 95,7 điểm so với 95,5 điểm dự kiến. Chỉ số kỳ vọng kinh doanh 6 tháng tới cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với tháng trước, tiếp tục vượt kỳ vọng đồng thuận thị trường.

Mặt khác, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cho thấy tinh thần lạc quan về lạm phát vì họ kỳ vọng các đỉnh giá này sẽ giảm theo thời gian khi vượt qua giai đoạn “thắt nút cổ chai” do nền kinh tế mở cửa trở lại. Do đó, có vẻ như chính sách tiền tệ hiện tại sẽ tiếp tục được duy trì để có thể hỗ trợ cho diễn biến của các chỉ số.

Nhìn vào biểu đồ H4 của DAX30, chúng ta có thể thấy rằng từ giữa tháng 4, đường giá chuyển động về phía bên, cho thấy dấu hiệu phục hồi và bắt đầu đà tăng trở lại sau khi giá hình thành đáy kép. Sự kiện này đã khiến giá thiết lập mức kỷ lục sau khi vượt quá 15.510 điểm - mức hỗ trợ đầu tiên.

Hiện tại, vì giá đang giao dịch cách xa các mức hỗ trợ chính, chúng ta không thể loại trừ trường hợp DAX30 sẽ thực hiện một số điều chỉnh đối với mức trung bình 18 phiên để tạo đà tăng mới. Mất mức này có thể dẫn đến đợt điều chỉnh lớn hơn, nhưng cấu trúc tăng giá sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, miễn là giá vẫn duy trì các mức trong dải màu đỏ.

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5. Biểu đồ DAX30 H4 Phạm vi dữ liệu: 2 tháng 3 năm 2021 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021. Dữ liệu được trích xuất vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 12:50 CEST. Lưu ý: lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.

Diễn biến giá trong 5 năm qua:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

Với tài khoản giao dịch Admiral Markets Trade.MT5, bạn có thể giao dịch các Hợp đồng chênh lệch (CFD) của DAX30 và hơn 3000 cổ phiếu! Các CFD cho phép nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường giá lên và giá xuống, cũng như việc sử dụng đòn bẩy. Nhấp vào biểu ngữ sau để mở tài khoản ngay hôm nay:

THÔNG TIN VỀ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH:

Dữ liệu đưa ra cung cấp thông tin bổ sung về tất cả các phân tích, ước tính, dự đoán, dự báo, đánh giá thị trường, tình hình hàng tuần hoặc các đánh giá hoặc thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên trang web của các công ty đầu tư Admiral Markets hoạt động dưới thương hiệu Admiral Markets (sau đây gọi là “Admiral Markets”) Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, xin lưu ý: